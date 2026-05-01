Na prireditvi v kranjski občini mlajši moški v glavo udaril tri fante, policija prosi za pomoč

Kranjske policiste so ponoči, okoli 2.25, obvestili o kršitvi javnega reda in miru na eni od javnih prireditev na območju Mestne občine Kranj. Po do sedaj zbranih obvestilih naj bi na prireditvi do treh fantov pristopil domnevno mlajši moški v rdeči bundi, jih udaril v glavo ter s kraja zbežal. Moškega policija še išče. Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, so vse tri fante pred prihodom policistov, potem ko jim je zdravstveno osebje na kraju nudilo pomoč, odpeljali v zdravstveno ustanovo. Policisti pa zaenkrat še niso seznanjeni, kakšne so njihove poškodbe.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka in identifikacijo osebe, ki je po dogodku zbežal po travniku v smeri ceste Kranj-Ljubljana. Postopek vodijo tudi v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper javni red in mir. Udeležence dogodka policisti pozivajo, da se oglasijo na policijski postaji Kranj ali pokličejo na telefon 04/233 64 00 ali na interventno št. 113. Prav tako prosijo morebitne priče, da jim posredujejo koristne informacije o dogodku.