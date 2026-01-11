  • Delo d.o.o.
ZAHTEVNO REŠEVANJE

Drama na Prisojniku: slovenska plezalca padla 15 metrov globoko (FOTO)

Izvidniški polet je pokazal, da gre za težko dostopen teren, ki ne dopušča pristanka ali ukrepanja s tal.
M. J.
 11. 1. 2026 | 20:11
 11. 1. 2026 | 20:24
1:57
Avstrijska zračna reševalna služba ARA je na Facebooku sporočila, da so bili včeraj popoldne okrog 14.30 poklicani na čezmejno intervencijo v severno steno Prisojnika. Na pomoč so bili poklicani, ker sta bila dva ledna plezalca v težavah. Po poročanju portala Kleine Zeitung je šlo za moškega in žensko iz Slovenije. Kot so zapisali na tem portalu, sta padla približno 15 metrov globoko, ob tem pa je bila ženska hudo poškodovana in je bila kasneje odpeljana v bolnišnico v Beljaku.

Reševanje je bilo vse prej kot enostavno. Po pisanju reševalne službe ARA je izvidniški polet pokazal, da gre za težko dostopen teren, ki ni dopušča pristanka ali ukrepanja s tal. Tako so se odločili za reševanje z vitlom. Z njim je do hudo poškodovane ženske prišel njihov reševalec in ji nudil prvo pomoč. Nato je bila s pomočjo vitla tudi rešena, tako kot kasneje tudi soplezalec, ki se ni mogel rešiti sam. Reševalci so pokazali veliko srce in veliko usposobljenost za reševanje, saj so ju rešili in oskrbeli v približno 20 minutah. 

Pazljivo v gorah

Ta dogodek je ponoven opomin, kako neizprosen je lahko gorski svet, sploh v zahtevnih zimskih razmerah in v stenah, kjer so napake lahko usodne. Visokogorje ne dopušča podcenjevanja ali pomanjkljive pripravljenosti. Vsak plezalec ali pohodnik mora pred odhodom v gore natančno preveriti vremenske in terenske razmere, poskrbeti za brezhibno opremo in realno oceniti svoje sposobnosti. V zahtevnem alpinističnem okolju se razmere lahko spremenijo v trenutku, zato previdnost in spoštovanje do narave ostajata ključna dejavnika, da se vsaka tura varno zaključi v dolini.

