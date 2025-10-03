Na Rakitni medved že štirikrat renčal na zakonca

IZ DNEVA V DAN HUJŠE

Na Rakitni iz dneva v dan hujše, zveri lomastijo po dvoriščih. Medvedka ni počakala na lovce, da jo ustrelijo.

Na hribu Rakitna se v istoimenskem naselju situacija z medvedjo prisotnostjo ne umirja. Prav nasprotno. »Ravno sinoči je ena gospa klicala jagra, da je medved na njenem dvorišču,« nam v četrtkovem dopoldnevu pripoveduje starešina Lovske družine Rakitna Marjan Šivic. Takoj so na prizorišče poslali dva lovca, a medvedka oziroma medved ni počakal na prizorišču: »To ni majhen prostor. Ampak naokrog se giblje več medvedov, nocoj bomo znova v pripravljenosti.« Prvi izmed dveh tednov za odstrel medvedke z mladičem, za kar je bilo izdano dovoljenje, se izteka. To pa ne pomeni, da medvedov ni naokrog: ...