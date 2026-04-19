Na regionalni cesti močno počilo, 23-letnik umrl, z 19-letnim sopotnikom tudi ni dobro (FOTO)

Danes ob 16:27 uri se je na regionalni cesti Gornja Radgona – Maribor, v naselju Lomanoše pripetila huda prometna nesreča, v kateri je ena oseba umrla, druga pa je hudo telesno poškodovana. Iz Policijske uprave Murska Sobota so sporočili, da se je »danes ob 16.30 uri na regionalni cesti v naselju Lomanoše zgodila prometna nesreča med voznikom motornega kolesa in voznikom osebnega vozila. 23-letni voznik motornega kolesa je umrl, 19-letni sopotnik na motornem kolesu je telesno poškodovan in je bil odpeljan v murskosoboško bolnišnico. Policisti vse okoliščine prometne nesreče še ugotavljajo, opravljajo ogled in zbirajo obvestila. Cesta je bila več ur popolnoma zaprta. Obveščena sta bila preiskovalni sodnik in državni tožilec,« je sporočil Dejan Bagari, vodja operativno komunikacijskega centra PU Murska Sobota.

Kmalu za tem še ena nesreča

Na kraju so bili številni gasilski, policijski in reševalni avtomobili. Številni izmed njih so po dobri uri, ob 17:37 uri, morali odhiteti dobrih 10 km stran, in sicer je takrat počilo na regionalni cesti Radenci – Križevci pri Ljutomeru, v naselju Hrastje Mota. Po prvih podatkih je v nesreči bil udeležen voznik štirikolesnika. Močen naliv je oviral delo interventnih služb, Več podatkov o tej nesreči pa bo znanih pozneje.