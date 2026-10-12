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POSREDOVANJE POLICISTOV

Na Senovem pijan 33-letnik razgrajal v lokalu, nato napadel še policiste

Moški se ni umiril niti po prihodu policistov, temveč je nadaljeval kršitve in jih tudi napadel. Policisti so ga obvladali s prisilnimi sredstvi in odpeljali v pridržanje.
Fotografija je simbolična. FOTO: Guliver/Thinkstock 
Fotografija je simbolična. FOTO: Guliver/Thinkstock 
A. G.
 12. 10. 2026 | 21:31
1:54
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Policisti Policijske postaje Krško so v petek, 9. oktobra, nekaj po 20. uri posredovali v gostinskem lokalu na Senovem, kjer naj bi pijan moški motil javni red in mir ter se nedostojno vedel do gostov. Ker se 33-letnik ni umiril niti po prihodu policistov in je napadel tudi njih, so ga odpeljali v prostore za pridržanje.

Moški ni upošteval opozoril in ukazov policistov, temveč je z neprimernim vedenjem nadaljeval. Policisti so morali zato uporabiti prisilna sredstva, ga obvladati in odpeljati v pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog. Policisti nadaljujejo tudi z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, je sporočila Alenka Drenik Rangus, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Novo mesto.

Kako ravnati ob kršitvah javnega reda in miru?

Policija ob takšnih dogodkih svetuje, da se ljudje ne spuščajo v prepire ali fizične spopade z razburjenimi oziroma agresivnimi osebami. Če se položaj zaostruje, naj se umaknejo na varno razdaljo in o dogodku obvestijo policijo. Ob neposredni nevarnosti ali nasilju pokličite številko 113. Ob klicu povejte, kaj se dogaja, kje ste, koliko oseb je vpletenih in ali je kdo poškodovan. Če je mogoče, policistom posredujte tudi opis osebe in druge podatke, ki bi jim lahko pomagali pri posredovanju.

Pomembno je, da ne ogrožate lastne varnosti in da upoštevate navodila policistov, ko ti prispejo na kraj dogodka.

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