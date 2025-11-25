Na Slavniku policisti nad vožnjo v naravi

Ker na pobočjih Slavnika ob sneženju prihaja do voženj z motornimi vozili v naravnem okolju, so policisti tam minuli petek zgodaj zjutraj izvajali nadzor. Kršitev takrat sicer niso ugotovili, so jih pa občani istega dne ob 22.40 obvestili, da so opazili vozila v naravnem okolju na relaciji od Hrpelj proti vrhu Slavnika. »Policisti so izsledili dve vozili in voznika obravnavali zaradi kršitev zakona o ohranjanju narave,« so sporočili s PU Koper.

Kozinski policisti so sicer že v začetku novembra v bližini Hrpelj ustavili dva mladoletna voznika neregistriranih motokros motorjev, s katerima se ne sme voziti v cestnem prometu. Zoper oba so na sodišče podali obdolžilna predloga, motorja pa so zasegli in sodišču predlagali njun odvzem.

»Vse obiskovalce narave prosimo, da upoštevajo prepovedi vožnje z motornimi vozili v naravnem okolju,« ob tem opozarjajo policisti in poudarjajo, da se s tem povzroča škoda v naravi. Policisti bodo tovrstne nadzore, ki jih izvajajo tudi v sodelovanju z drugimi inšpekcijskimi službami, nadaljevali.

»Opozarjamo, da gre pri tovrstnih vožnjah v naravnem okolju tudi za nevarno ravnanje z vidika nevarnosti za nastanek nesreče z vozili. Še posebno apeliramo na starše otrok ali mladoletnikov, ki imajo vozila za vožnjo izven cestnega prometa, da upoštevajo vse te nevarnosti in naj ne pozabijo na vidik nezakonitosti tovrstnega ravnanja,« so sklenili.