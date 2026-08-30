Na slovenski avtocesti hujša prometna nesreča: večkrat ga je prevrnilo, moškega so nato odpeljali (FOTO)

S Policijske uprave Koper (PU Koper) poročajo o hujši prometni nesreči, ki se je zgodila danes zjutraj na avtocesti med Uncem in Postojno. V njej je prišlo do poškodb ene osebe. Na kraj nesreče so takoj prihiteli gasilci in policisti. Ko so prišli tja, so naleteli na pretresljiv prizor.

Posledice prometne nesreče lahko vidite na slikah na Facebooku.

Po informacijah policijske uprave je bilo ugotovljeno, da je povzročitelj vozil na relaciji Unec - Ravbarkomanda. »Naletel je na počasi se premikajočo kolono pred zaporo, pri tem je naglo zavil levo, trčil v betonsko ograjo, nakar ga je obrnilo na streho oz. ga je večkrat prevrnilo. Vozilo se je ustavilo na sredinskem pasu, s prednjim delom obrnjenim proti Uncu,« so zapisali na PU Koper.

V prometni nesreči se je poškodoval 37-letni voznik, državljan Srbije, ki je bil odpeljan v UKC Ljubljana. Vozniku je bil odrejen strokovni pregled. Kot so zapisali na PU Koper, po zaključenih vseh postopkih sledi ustrezen ukrep. Dodali so še, da je med obravnavo nastala kolona, promet pa je bil ponovno sproščen ob 11.20.