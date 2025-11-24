Celjski kriminalisti so prejšnji teden odvzeli prostost starejšemu mladoletniku, ki ga sumijo, da je v zadnjih treh mesecih na železniške tire v Celju nastavil različne predmete in s tem ogrozil življenja in varnost železniškega prometa.

Podrobnosti bo Policijska uprava Celje predstavila jutri

Na železniškem omrežju po državi se v zadnjih mesecih vrstijo incidenti. Celjski policisti so o primeru, ko je neznanec na tire nastavil več različnih predmetov, nazadnje poročali prejšnji teden. Na progi med Celjem in Žalcem na so na tirih našli kolo, mizo, stol in vrtno garnituro.

Kot so sporočili iz Policijske uprave Celje, ogrožanja življenja in varnosti železniškega prometa sumijo starejšega mladoletnika, ki naj bi predmete na železniške tire postavil trikrat.

»Mladoletnik je osumljen, da je v zadnjih treh mesecih na železniške tire v Celju nastavil različne predmete,« so zapisali.

Samo v zadnjih nekaj dneh pa so o incidentih poročali z železniške postaje Grahovo na bohinjski progi, kjer je neznanec namerno prerezal žične mehanizme za upravljanje kretnice, v soboto pa je neznanec na železniško progo med Postojno in Rakekom nastavil več skal, s kamni napolnjeni vedri in lesen prag.

V Slovenskih železnicah tovrstno početje ostro obsojajo

Direktor družbe SŽ-Potniški promet Miha Butara je poudaril, da ne gre za »neko navadno nevestnost, gre za načrtno možnost poškodovanja drugih ljudi«.