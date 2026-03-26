Na sodišču obžaloval nesrečo, v katri je umrlo pet sopotnic, in se opravičil

Na celjskem sodišču je ukrajinski državljan Dmytri Dobniuk, povzročitelj hude prometne nesreče na štajerski avtocesti, ki se je zgodila 30. julija lani, v njej pa je življenje izgubilo pet Ukrajink, ena pa je bila hudo poškodovana, spregovoril o zanj težki preizkušnji, s katero bo moral živeti vse življenje. Čeprav je krivdo takoj priznal in povedal, da prevzema vso odgovornost zanjo, tožilstvo, ki ga obtožuje povzročitve hude prometne nesreče iz malomarnosti, pa je zanj zahtevalo štiri leta in štiri mesece zapora, obenem pa stransko kazen, odvzem vozniškega dovoljenja kategorije B za 15 mesecev, se obtoženčev zagovornik Ivo Grlica trudi, da bi mu sodišče kazen še omililo. V spis je namreč vložil obsežno dokumentacijo, s katero želi prikazati relevantno sodno prakso glede obravnavanega kaznivega dejanja, individualne okoliščine in pravna vprašanja, relevantna za določitev kazni.

Tožilstvo mu očita, da je spregledal signalizacijo, ki je opozarjala na možnost zastojev, in zato vožnje ni prilagodil razmeram.

Prav tako je predložil zapiske psihologinje, ki se nanašajo na duševne težave, ki jih ima obtoženi po nesreči. Predlagal je zaslišanje njegove žene in mame, invalidske upokojenke, ter branje pisem njegovega delodajalca in mladoletnih otrok, da bi sodišče bolje razumelo, v kakšnih razmerah se je znašla družina, ki jo je preživljal zgolj obtoženi Dobniuk. Pa tudi angažiranje izvedenca psihiatra in celo angažiranje izvedenca za preiskave prometnih nesreč glede tehnične izpravnosti vozila ter poročilo Darsa glede odseka na avtocesti. S predlaganim se sicer tožilstvo ni strinjalo, predsednik senata Luka Grasselli pa je odločil, da prejete pisne listine sprejme v spis. Po posvetu s senatom je ugodil predlogu zagovornika, da se prevedejo izjave obdolženčevih domačih in delodajalca, angažirali bodo tudi izvedenca psihiatrije, saj stanje po dejanju do neke mere lahko vpliva na kazensko sankcijo in prispeva k dodatni razjasnitvi okoliščin.

»Sprejemam odgovornost«

Spomnimo, da je Dobniuk povzročil hudo prometno nesrečo na štajerski avtocesti, v kateri je umrlo pet njegovih sopotnic, rojakinj, državljank Ukrajine, šesta pa je nesrečo preživela, a je utrpela hude poškodbe. Tožilstvo mu očita, da je s kombijem znamke Mercedes v Tepanjah, ki ga je vozil iz Slovenske Bistrice proti Slovenskim Konjicam, spregledal signalizacijo, ki je opozarjala na možnost zastojev, in zato vožnje ni prilagodil razmeram. S polno hitrostjo je trčil v zadnji del kamiona, kar naj bi bila posledica uporabe mobilnega telefona, kar je usodno zmotilo njegovo pozornost. Invalidsko upokojeni 42-letni Dobniuk, oče treh mladoletnih otrok, je tik pred trkom v kamion pred seboj malenkost skrenil levo in s tem najverjetneje rešil svoje življenje.

Zavedam se, da nobena kazen ne beseda ne bo povrnila njihovih življenj, pravi obdolženi.

Tožilstvo je kazen, zagroženo za to kaznivo dejanje, skoraj dvakrat znižalo, a se zdi kazen obrambi kljub vsemu previsoka. Izreka kazni zato še ni bilo, je pa obtoženi podal zagovor. »V celoti sprejemam odgovornost za prometno nesrečo iz izražam sožalje vsem sorodnikom pokojnih. Zavedam se, da nobena kazen ne beseda ne bo povrnila njihovih življenj in da je en trenutek za vselej spremenil usodo več ljudi,« je dejal v čustvenem zagovoru. Poudaril je, da bo to breme nosil v srcu do konca življenja. »Star sem 43 let, poklicni voznik sem bil 25 let, prevozil sem na tisoče kilometrov, pa nisem imel niti ene prometne nesreče, delo sem vedno opravljal z ljubeznijo. Zato jih veliko, ko se je to zgodilo, sploh ni moglo verjeti, da se je to zgodilo meni,« je še dejal. Sojenje se bo nadaljevalo konec maja, sklenilo pa najverjetneje šele junija.

V zmaličeni pločevini je umrlo pet žensk. FOTO: Blaž Samec