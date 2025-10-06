Na sojenju za smrt malčka v Svetem Lovrencu tožilec teden dni pregledoval posnetke kamer

Na sojenju za smrt otroka pred dvema letoma zaslišali psihiatra. Izvedenec pri obeh zaznal zmanjšano sposobnost razumevanja, a ne bistvene.
Obdolženi Tilen Novak FOTOGRAFIJE: Mojca Marot
Na celjskem sodišču se nadaljuje sojenje Tei K. in Tilnu Novaku, ki jima tožilstvo očita povzročitev smrti še ne dve leti starega otroka iz malomarnosti, zanemarjanje mladoletne osebe, promet s prepovedanimi drogami in omogočanje uživanja teh mladoletni osebi.
Otrok je umrl, ker je ostal v avtomobilu, ki je bil več ur parkiran na soncu pred eno od hiš v Sv. Lovrencu v občini Prebold, zato je utrpel pregretje oziroma toplotni šok. Sodišče poskuša z zaslišanjem številnih prič ter izvedencev ugotoviti okoliščine, ki so pripeljale k tako tragičnemu razpletu. Do zdaj so zaslišali že vse s strani ...