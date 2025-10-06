Na sojenju za smrt malčka v Svetem Lovrencu tožilec teden dni pregledoval posnetke kamer

ZANIMIVI ZVOČNI POSNETKI

Na sojenju za smrt otroka pred dvema letoma zaslišali psihiatra. Izvedenec pri obeh zaznal zmanjšano sposobnost razumevanja, a ne bistvene.

Na celjskem sodišču se nadaljuje sojenje Tei K. in Tilnu Novaku, ki jima tožilstvo očita povzročitev smrti še ne dve leti starega otroka iz malomarnosti, zanemarjanje mladoletne osebe, promet s prepovedanimi drogami in omogočanje uživanja teh mladoletni osebi. Otrok je umrl, ker je ostal v avtomobilu, ki je bil več ur parkiran na soncu pred eno od hiš v Sv. Lovrencu v občini Prebold, zato je utrpel pregretje oziroma toplotni šok. Sodišče poskuša z zaslišanjem številnih prič ter izvedencev ugotoviti okoliščine, ki so pripeljale k tako tragičnemu razpletu. Do zdaj so zaslišali že vse s strani ...