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SOJENJE

Na sojenju Želku na novomeškem okrožnem sodišču nov zaplet

Po sojenju ji je oškodovanka zatrjevala, da je žrtev obtoženega. Ta očitke zavrača.
Domnevna žrtev posilstva vsakič pove drugačno zgodbo. Fotografija je simbolična. FOTO: Guliver/getty Images
Domnevna žrtev posilstva vsakič pove drugačno zgodbo. Fotografija je simbolična. FOTO: Guliver/getty Images
Aleksander Brudar
 18. 9. 2026 | 06:50
3:34
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Na sojenju Želku Koscu iz Lokev pri Črnomlju na novomeškem okrožnem sodišču nov zaplet, zanj je poskrbela kar oškodovanka. Ta je, kot izhaja iz uradnega zaznamka, ki ga je včeraj prebrala razpravljajoča sodnica Maja Luzar Beg, po koncu prejšnje obravnave pred natanko tednom dni sledila porotnici, češ da ji mora nekaj nujno sporočiti. In četudi ji je porotnica pojasnila, da se ne smeta pogovarjati, je oškodovanka vztrajala.

Sama od sebe ji je začela govoriti, da jo je Kosec res posilil in ji za molk obljubil 10.000 evrov. Dodala je še, izhaja iz uradnega zaznamka, da denarja nikoli ni videla, da pa je dobila avto. In da se glede na vse boji, da ji bo zato zdaj kaj naredil. »Ona mi je to govorila, ko sem stala zunaj,« je na sodišču potrdila porotnica.

Oškodovanka je porotnici pred sodiščem razlagala, da jo je Kosec res posilil in ji za molk obljubil 10.000 evrov.

Sodnica je zato odredila prisilno privedbo oškodovanke, a je v sredo niso našli doma, saj naj bi šla na Dob k svojemu partnerju prenočit. To informacijo je sodnica preverila v zaporu, tam pa so ji odgovorili, da ima nočitev v zaporu dejansko načrtovano za četrtek zvečer. Igor Smolej, zagovornik obtoženega Kosca, je predlagal, naj sodišče iz postopka izloči porotnico, ker da se lahko vzbudi dvom o nepristranskosti sodišča. Tožilka Andrejka Dvornik je odločitev prepustila sodišču. Zdaj je na potezi predsednica novomeškega okrožnega sodišča; odločitev je pričakovati do 1. oktobra, ko je razpisan nov narok za glavno obravnavo.

Želko Kosec vse obtožbe na svoj račun zavrača. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Želko Kosec vse obtožbe na svoj račun zavrača. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Enkrat tako, drugič drugače

O tem, kako je na tem sojenju težko izluščiti resnico, ko domnevna žrtev vsakič pove drugačno zgodbo, smo že večkrat pisali. Prvič je namreč zatrdila, da jo je Kosec trikrat posilil, potem je povedala, da je privolila v spolne odnose, naslednjič pa zatrjevala, da nikoli ni imela nič z njim. Temu primerno teče tudi sodni postopek.

Kosec je bil prvič na novomeškem okrožnem sodišču za tri posilstva obsojen na 14 let zapora, v ponovljenem sojenju je bil oproščen. A po pritožbi tožilstva je višje sodišče oprostilno sodbo razveljavilo in zadevo vrnilo prvostopenjskemu sodišču v ponovno sojenje, pred spremenjen senat.

Kosec je tudi tokrat odločno zanikal vse očitke iz obtožnice: dekleta, takrat je imelo 14 let, se niti dotaknil ni, kaj šele, da bi jo posilil! Zatrdil je, da gre za zaroto oziroma maščevanje, saj je bil poročen z žrtvino teto.

Vse skupaj naj bi se sicer dogajalo med 9. in 21. januarjem 2018. Kosec naj bi 14-letnico trikrat počakal pri eni od belokranjskih osnovnih šol, jo odvlekel do svojega vozila, jo posedel vanj, zaklenil vrata ter jo odpeljal v gozd ob industrijski coni Rudnik - Kanižarica, tam je imel z njo spolni odnos v prtljažnem delu svojega vozila, čeprav je vpila in se mu upirala z rokami. Tako je namreč zaupala policistom ob prijavi, pri tej izjavi je vztrajala tudi v preiskavi. Med sojenjem pa je dejala, da je bilo vse prostovoljno, potem pa, kot rečeno, vse zanikala. Med postopkom je vložila tudi premoženjskopravni zahtevek in od Kosca zahtevala tisoč evrov, a je 10. septembra na sodišču dejala, da ga umika. 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

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