Na Solčavskem zaradi strele spet gorelo: v uničenem hlevu poginila krava, gasilci sporočili: »Več sledi, ko se naspimo« (FOTO)

Nad Slovenijo se je v noči na četrtek razbesnelo izjemno silovito neurje, posebej divje pa je bilo dogajanje, povezano s strelami. Zabeležili so rekordno število udarov strel, posledice pa so čutili na več koncih države. Gasilci so črpali meteorno vodo iz kleti, odstranjevali podrta drevesa, sanirali poškodovana ostrešja in gasili požara gospodarskega poslopja ter stanovanjske hiše, ki ju je po prvih ugotovitvah zanetila strela.

Eden hujših požarov je izbruhnil v Podolševi v občini Solčava, kjer je strela najverjetneje zanetila delno zidano in delno leseno gospodarsko poslopje. Ogenj je objekt, v katerem je bilo tudi več kmetijske mehanizacije, popolnoma uničil, so sporočili s Policijske uprave (PU) Celje. V požaru je poginila ena krava, preostalo živino pa so pravočasno rešili. Nastala je visoka materialna škoda, policisti bodo ogled kraja opravili danes. Na terenu so bili gasilci PGD Solčava, Luče, Črna na Koroškem, Ljubno ob Savinji, Okonina in Radmirje.

Kako zahtevna je bila noč, so pokazali tudi gasilci iz Črne na Koroškem, ki so objavili fotografijo pogorišča in zapisali: »Celo noč posredovali na prošnjo PGD Solčava pri požaru hleva v Podolševi zaradi udara strele. Več sledi, ko se naspimo.«

Mineva pa točno dva meseca, ko je prav tako zaradi udara strele v občini Solčava pogorela kmetija Bukovnik. Takrat je strela družini z dvema majhnima otrokoma v trenutku uničila dom in kmetijo.

Strela je nekaj čez polnoč udarila tudi v Cerovcu pod Bočem, kjer je zagorelo ostrešje stanovanjske hiše. Tokrat se je končalo precej srečnejše, saj je zaradi hitrega ukrepanja lastnikov in gasilcev je nastala le manjša materialna škoda.

Nevihtna noč pa je na Celjskem, kot je znano, terjala tudi življenje. V udara strele je ponoči umrl 46-letni moški, o tragičnem dogodku smo že poročali.