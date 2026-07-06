Poglejte, kako je divjal na štajerki, pa še krepko pijan je bil! Kazen si bo zapomnil (FOTO)

Policisti Postaje prometne policije Celje so v petek zvečer na avtocesti ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je prekoračil dovoljeno hitrost vožnje. Vozil je 171 km/h. Zaradi prekoračitve hitrosti so mu izdali plačilni nalog.

Prekoračitev hitrosti FOTO: Pu Celje

Krepko pijan

Z voznikom so opravili tudi preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal, da je imel 0,83 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Vozniku so zasegli vozniško dovoljenje in ga skupaj z obdolžilnim predlogom odstopili na pristojno sodišče. Za tovrsten prekršek je predpisana globa v višini 1200 evrov in izrek 18 kazenskih točk, kar za voznika pomeni prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Alkotest FOTO: Pu Celje

Policija poziva in opozarja

Policisti znova opozarjajo, da sta previsoka hitrost ter vožnja pod vplivom alkohola med najpogostejšimi vzroki za nastanek najhujših prometnih nesreč. Obe kršitvi bistveno zmanjšujeta voznikovo sposobnost varne vožnje ter povečujeta tveganje za prometne nesreče z najhujšimi posledicami. Voznike pozivajo naj spoštujejo prometne predpise, prilagodijo hitrost razmeram na cesti ter za volan sedejo le trezni. Le odgovorno ravnanje vseh udeležencev v prometu lahko prispeva k večji varnosti na naših cestah.