Na Štajerskem banko ogoljufali za skoraj 10 milijonov evrov

Mariborski policisti so podali kazensko ovadbo zoper štiri fizične osebe z območja Maribora in Slovenske Bistrice, ki so osumljene, da so finančno ustanovo ogoljufale za 9,8 milijona evrov. V okviru postopka je bilo okoli šest milijonov evrov vrnjenih oškodovani ustanovi. Policisti te osebe sumijo tudi več drugih kaznivih dejanj pranja denarja.

Kot so sporočili iz Policijske uprave (PU) Maribor, so štiri osumljene osebe finančni ustanovi predložile ponarejene listine v imenu slovenske gospodarske družbe glede odprtja SEPA obremenitev, na podlagi katerih je nato oškodovana finančna ustanova opravila transakciji sprva v škodo nemške gospodarske družbe. Ker pa so v tej finančni ustanovi nekaj dni po opravljeni transakciji ugotovili, da gre za ponarejeno dokumentacijo in da upravičenost nakazil v škodo nemške družbe ni izkazana, je morala tej vrniti celotna nakazila, medtem pa so bila vsa denarna sredstva v višini približno 9,8 milijona evrov že nakazana naprej na transakcijski račun druge gospodarske družbe.

Po ugotovitvah mariborskih policistov so štirje osumljenci po prejemu denarnih sredstev sodelovali tudi pri drobljenju prejetih sredstev in nakazovanju na transakcijske račune petih gospodarskih družb iz Slovenije in tujine. Iz teh družb so sredstva ponovno nakazovala na nove gospodarske družbe v tujini in tudi dvigovale denar v gotovini, vse z namenom prikritja izvora denarja. Zato so štiri fizične in pet pravnih oseb osumljene tudi več kaznivih dejanj pranja denarja. V predkazenskem postopku je bilo s pomočjo Urada za preprečevanje pranja denarja RS okoli šest milijonov evrov zavarovanih in vrnjenih oškodovani ustanovi. Preostala sredstva v višini okoli 3,75 milijona evrov pa so bila dvignjena v gotovini oz. porabljena za več plačil opravljenih storitev ali dobave blaga osumljenim.

Za kaznivo dejanje goljufije je po pojasnilih PU Maribor predvidena kazen zapora od enega do osmih let, za kaznivo dejanje pranja denarja pa zapor do osmih let in denarna kazen. Na policiji so kazensko ovadbo podali na okrožno državno tožilstvo v Mariboru, ki usmerja predkazenski postopek.