HUD POŽAR

Na Štajerskem ognjeni zublji poškodovali več stanovanj, eno osebo odpeljali v bolnišnico

Prve ugotovitve kažejo, da je do požara najverjetneje prišlo zaradi uhajanja plina. Škode je za 150 tisoč evrov.
Fotografija je simbolična. FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice
Fotografija je simbolična. FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice
N. Č.
 25. 2. 2026 | 08:50
 25. 2. 2026 | 08:50
0:51
V sredo dopoldne je v enem izmed stanovanj večstanovanjske hiše v bližini Melja v Mariboru izbruhnil požar. Ena oseba se je pri tem lažje poškodovala, reševalci so jo odpeljali v bolnišnico.

Po nestrokovni oceni materialna škoda znaša približno 150.000 evrov, ogenj pa je poškodoval več stanovanj. Policisti in pristojne službe so opravili ogled kraja dogodka.

Prve ugotovitve kažejo, da je do požara najverjetneje prišlo zaradi uhajanja plina, vendar natančne okoliščine še preverjajo.

