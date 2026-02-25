Na Štajerskem ognjeni zublji poškodovali več stanovanj, eno osebo odpeljali v bolnišnico

V sredo dopoldne je v enem izmed stanovanj večstanovanjske hiše v bližini Melja v Mariboru izbruhnil požar. Ena oseba se je pri tem lažje poškodovala, reševalci so jo odpeljali v bolnišnico.

Po nestrokovni oceni materialna škoda znaša približno 150.000 evrov, ogenj pa je poškodoval več stanovanj. Policisti in pristojne službe so opravili ogled kraja dogodka.

Prve ugotovitve kažejo, da je do požara najverjetneje prišlo zaradi uhajanja plina, vendar natančne okoliščine še preverjajo.