Na Štajerskem pridržali osem pralcev denarja, ki so nakradli 17 milijonov evrov

Na Policijski upravi Maribor so povedali, da se prvi predkazenski postopek nanaša na prijavo, ki so jo leta 2024 prejeli od davčnih organov in iz katere je izhajalo, da več zastopnikov podjetij v Sloveniji v poslovnih knjigah sistematično izkazuje prejete račune več tujih podjetij. Po ugotovitvah davčnih inšpektorjev naj bi šlo pri tem zgolj za fiktivne gradbene in druge storitve, ki dejansko niso bile opravljene.

Izplačila preko slamnatih podjetij

Osumljenci naj bi s transakcijskih računov slovenskih družb in družb v tujini, ki so jih obvladovali preko t.i. slamnatih direktorjev, dvigovali gotovino in obračunavali druge neupravičene stroške, s čimer naj bi med leti 2020 in 2022 nezakonito pridobili okoli sedem milijonov evrov premoženjske koristi. Postopek zaradi suma kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti ter davčne zatajitve poteka zoper dve pravni in dve fizični osebi.

Drugi predkazenski postopek prav tako poteka na podlagi prijave, ki so jo prejeli februarja lani v zvezi z nakazilom v višini okoli 9,8 milijona evrov iz oškodovane družbe v tujini na transakcijski račun slovenske pravne osebe, od tu pa je bila nato večina denarja prenakazana na več računov pravnih oseb v Sloveniji in tujini. Kriminalisti so ugotovili, da naj bi osumljeni zastopniki ene pravne osebe sporna nakazila utemeljevali z investicijami v tujini, pri tem pa obstaja sum, da so s tem zgolj želeli prikriti dejanski namen storitve kaznivega dejanja goljufije na škodo oškodovane tuje družbe.

Odredili hišne preiskave

S prenakazili so po mnenju kriminalistov zgolj poskušali zakriti izvor pridobljenih sredstev, zaradi česar jih sumijo storitve kaznivega dejanja pranja denarja. Predkazenski postopek poteka zoper pet pravnih in sedem fizičnih oseb, vsi so slovenski državljani. Ker se v obeh postopkih pojavljajo isti osumljenci, so kriminalisti prejšnji teden na podlagi izdanih odredb pristojnih sodišč v obeh zadevah na območju PU Maribor izvedli 14 hišnih preiskav poslovnih in stanovanjskih prostorov ter osebnih avtomobilov. Prejšnji teden so pridržali osem osumljenih oseb, vsem pa so pridržanje odpravili, ko so zanj prenehali razlogi, so še sporočili iz mariborske policijske uprave.