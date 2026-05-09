Na Štajerskem v 24 urah kar dva vloma, izplen pa astronomski

Policisti Policijske postaje Lenart so v petek zjutraj na območju občine Lenart obravnavali vlom v poslovni prostor, v katerega je neznani storilec vstopil tako, da je najprej razbil okno. Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor, je vlomilec iz poslovnih prostorov nato odnesel več predmetov, s čimer je lastnikom po nestrokovni oceni povzročil za okrog 3000 evrov materialne škode. Policisti so opravili ogled kraja vloma, zbirajo obvestila in bodo podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.

V noči na soboto so vlom v poslovni prostor obravnavali tudi policisti Policijske postaje Maribor II, ki so jim na pomoč priskočili kolegi iz Sektorja kriminalistične policije PU Maribor. »Neznani storilec je v poslovni prostor na območju občine Maribor vlomil z razbitjem stekla. Iz notranjosti je odnesel več predmetov in s tem po nestrokovni oceni povzročil za okrog 50.000 evrov materialne škode,« so sporočili s PU Maribor. Policisti, ki so opravili ogled kraja vloma, tudi v tem primeru še zbirajo obvestila in bodo podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.