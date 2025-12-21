  • Delo d.o.o.
PU MARIBOR

Na Štajerskem zagorelo v stanovanju stanovanjskega bloka, eno osebo odpeljali

Opravljena je bila evakuacija stanovalcev. Policisti so bili o požaru obveščeni ob 15.05.
Simbolična slika FOTO: Delo UI
Simbolična slika FOTO: Delo UI
M. J.
 21. 12. 2025 | 16:19
 21. 12. 2025 | 16:27
1:08
A+A-

S Policijske uprave Maribor (PU Maribor) so sporočili, da so bili policisti Operativno komunikacijskega centra Policijske uprave Maribor danes ob 15.05 obveščeni o požaru v stanovanju stanovanjskega bloka na območju Policijske postaje Maribor II, katerega gasilci še gasijo. Kot so zapisali, so policisti na kraju zavarovali območje ter izvajajo ukrepe za zavarovanje življenja in premoženja ljudi.

Žal je prišlo tudi do poškodb. »Po prvih zbranih obvestilih je telesno poškodovana ena oseba, kateri je bila na kraju nudena medicinska oskrba in je bila odpeljana v Univerzitetni klinični center Maribor. Opravljena je bila evakuacija stanovalcev stanovanjskega bloka,« so zapisali na PU Maribor in dodali, da bodo po končanem gašenju policisti opravili ogled kraja požara. Informacij o vzroku požara in gmotni škodi za zdaj še nimajo.

Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Ganglion: kaj je, kako nastane in kako ga zdraviti

Ste ob zapestju, na dlani ali stopalu opazili zatrdlino, ki v vas vzbuja nelagodje in vas skrbi, da bi lahko pomenila kaj resnejšega?
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 09:16
Promo
Novice  |  Slovenija
Umetnost

Vpogled v intimo in umetniško prakso Ulaya in Marine Abramović

ART VITAL prinaša dve publikaciji, ki ju ljubitelji sodobne umetnosti ne smejo spregledati.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 10:50
Promo
Lifestyle  |  Izlet
BOŽIČKOV VLAK

Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
17. 12. 2025 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
Logo
IZBRANO ZA VAS
