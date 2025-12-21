Na Štajerskem zagorelo v stanovanju stanovanjskega bloka, eno osebo odpeljali

S Policijske uprave Maribor (PU Maribor) so sporočili, da so bili policisti Operativno komunikacijskega centra Policijske uprave Maribor danes ob 15.05 obveščeni o požaru v stanovanju stanovanjskega bloka na območju Policijske postaje Maribor II, katerega gasilci še gasijo. Kot so zapisali, so policisti na kraju zavarovali območje ter izvajajo ukrepe za zavarovanje življenja in premoženja ljudi.

Žal je prišlo tudi do poškodb. »Po prvih zbranih obvestilih je telesno poškodovana ena oseba, kateri je bila na kraju nudena medicinska oskrba in je bila odpeljana v Univerzitetni klinični center Maribor. Opravljena je bila evakuacija stanovalcev stanovanjskega bloka,« so zapisali na PU Maribor in dodali, da bodo po končanem gašenju policisti opravili ogled kraja požara. Informacij o vzroku požara in gmotni škodi za zdaj še nimajo.