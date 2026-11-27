Kot poročajo na prometnoinformacijskem centru, se je na štajerski avtocesti v smeri proti Mariboru med priključkoma Vransko in Šentrupert zgodila prometna nesreča, v kateri je zagorelo tovorno vozilo.

Promet je tam popolnoma zaprt. Zaradi gorečega vozila je zaprta tudi nasprotna smer, proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko.

Obvoz je možen za osebna vozila po regionalni cesti.

Zaradi burje je na vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Selo ter na regionalni cesti Razdrto - Manče - Vipava prepoved prometa za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton. Zaradi zimskih razmer velja prepoved za priklopnike in polpriklopnike na cestah Col-Črni Vrh-Godovič ter na hrvaški strani prehodov Babno Polje in Petrina. Prelaz Vršič je zaprt. Na cestah so posipne in plužne skupine. Voznike pozivamo, naj se na pot odpravijo le z ustrezno zimsko opremo ter vožnjo prilagodijo trenutnim voznim razmeram.