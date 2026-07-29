Na taboru izginil otrok s posebnimi potrebami, skupaj ga je iskalo 119 ljudi

V ponedeljek popoldne je v naselju Briše pri Polhovem Gradcu potekala iskalna akcija za pogrešanim otrokom. Kot je poročal republiški center za obveščanje, so se poleg policistov odzvali gasilci PGD Polhov Gradec, Dvor, Zalog, Butajnova-Planina, Črni Vrh, Šentjošt, Horjul, GB Ljubljana, pa tudi enoti z reševalnimi psi. Na srečo se je vse srečno razpletlo, saj so nepoškodovanega otroka našli in ga predali reševalcem NMP, ki so ga pregledali.

Več o obsežni iskalni akciji so pojasnili v PGD Dvor pri Polhovem Gradcu. Kot so sporočili, so klic o pogrešanem otroku na taboru za otroke s posebnimi potrebami na Brišah prejeli ob 16.47. »Sistematičnost je bila ključna. Ko je policija sprva aktivirala helikopter, je štab po temeljiti presoji prilagodil strategijo. Namesto zračnega plovila je bila uporabljena sodobna tehnologija – dron s termovizijsko kamero Gasilske brigade Ljubljana, ki je omogočal natančen in tišji pregled terena z višine. Terenske ekipe so medtem po natančnih navodilih štaba začele sistematično prečesavanje in vzpostavljale obroč okoli območja, da bi otroku preprečile nadaljnje oddaljevanje,« so zapisali o začetku akcije.

A rešitve na koncu ni prinesla tehnologija, smo izvedeli, saj so iz pogovora z vzgojiteljicami in starši izvedeli, da se bo otrok v stiski ali strahu najverjetneje odzval le na varen in znan glas. Tako so enega od staršev posadili v gasilsko vozilo in njegov pomirjujoč glas predvajali po zvočniku, medtem ko se je tovornjak počasi premikal po obrobju območja.

»Taktika se je izkazala za zadetek v polno. Glas starša je prebil tišino in otroku vdahnil občutek varnosti. Gasilci in policisti na terenu so kmalu zaslišali odziv otroka ter natančno določili njegovo lokacijo. Po napeti uri in pol se je iskalna akcija zaključila z najlepšim možnim izidom: otrok je bil najden zdrav, nepoškodovan in na varnem,« so še zapisali o srečnem razpletu.

Kot so sklenili, je zgodba dokaz, da tehnologija in številčnost pomenita veliko, a prave rezultate prinašajo srčnost, prilagodljivost ter medsebojno sodelovanje na terenu. »Na terenu je z enim samim ciljem dihalo kar 119 ljudi: 86 prostovoljnih gasilcev, 18 vodnikov reševalnih psov, 2 poklicna gasilca in 13 pripadnikov slovenske policije.«