Na taboru omahnil v smrt, v steni Vršičev umrl 31-letni alpinist iz Šaleške doline

NEVARNE, A LEPE

Odlomil se je skalni oprimek in padel je 10 m v globino.

Visoke temperature v dolini so konec tedna marsikoga pognale v gore in hribe. Žal moramo spet poročati o hudih nesrečah. V petek popoldne sta plezalki po navedbah kranjske policijske uprave plezali alpinistično smer JLA na gori Nad Šitom glava na območju Tamarja. »Nad njima naj bi se med plezanjem sprožilo kamenje in 37-letno plezalko zadelo v glavo ter jo hudo telesno poškodovalo,« je nesrečo opisal Roland Brajič s Policijske uprave Kranj. Posredovali so pripadniki Gorske reševalne službe (GRS) Rateče, helikopter letalske policijske enote pa je ponesrečeno prepeljal v zdravstveno ustanovo. ...