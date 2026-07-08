Na Tolminskem krava poškodovala otroka, odpeljal ga je helikopter (FOTO)

Včerajšnji konec dneva je na Tolminskem zaznamovala nesreča v gorskem okolju, v kateri je posredovala helikopterska posadka.

Kot izhaja iz uradnega poročila Policijske uprave Nova Gorica, so bili operativci ob 18.07 obveščeni o dogodku na območju planine Sleme. Po do sedaj zbranih podatkih policije se je nesreča zgodila med povsem vsakdanjim opravilom, in sicer med premikom krave z enega pašnika na drugega. Med tem je prišlo do nepredvidenega stika med domačo živaljo in mlajšo osebo.

FOTO: Lesjak Miljko Irena, GRS Tolmin, Facebook

Na težko dostopen teren so nemudoma odhiteli tolminski gorski reševalci (GRS Tolmin) in člani dežurne ekipe z Brnika, ki so lokalnim reševalcem pomagali pri oskrbi poškodovanega otroka. Po prvih ocenah naj bi na srečo utrpel le lažje poškodbe.

Zaradi oddaljenosti in narave terena je na pomoč priskočila Letalska policijska enota. Otroka so po oskrbi na kraju z reševalnim helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.