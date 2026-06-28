Na Tolminskem se je smrtno ponesrečil padalec

Policisti Policijske postaje Tolmin včeraj obravnavali nesrečo jadralnega padalca, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica. »Državljan Madžarske je skupaj s prijatelji s padalom vzletel na Kobali, kjer se mu je po približno pol ure leta zaprlo padalo, zaradi česar je z neznane višine padel na tla oziroma pašnik, kjer je podlegel poškodbam,« so podrobnosti nesreče sporočili s PU Nova Gorica. Policisti so na kraju opravili ogled, zdravnik zdravstvenega doma Tolmin pa je lahko le še potrdil smrt madžarskega državljana.

Na Tolminskem so sicer včeraj v dveh primerih posredovali tudi reševalci nujne medicinske pomoči in gorski reševalci. Najprej nekaj minut čez 9. uro, ko se je na javni prireditvi v bližini naselja Volče poškodoval obiskovalec, nato še približno uro in pol pozneje, ko je prav tako obiskovalec javne prireditve nenadoma obnemogel. Reševalci GRS Tolmin so mu nudili pomoč pri ohlajevanju in hidraciji ter ga nato prenesli do reševalnega vozila reševalcev NMP.