Na Trgu Brolo kričal in mahal z nožem

S PU Koper sporočajo, da jih je včeraj, 13. aprila 2026, ob 18. uri občan obvestil, da v Kopru na Trgu Brolo moški kriči in maha z nožem. Policisti so izsledili 46-letnega kršitelja in mu zasegli preklopni nož. Ker pod vplivom alkohola ni upošteval odredbe policistov, so mu odredili pridržanje. Sledi plačilni nalog.

V zadnjih 24 urah je bilo na interventni številki policije 113 zabeleženih 109 klicev. Med 57 interventnimi dogodki smo policisti med drugim obravnavali 16 prometnih nesreč, 2 kršitvi javnega reda in miru ter 0 kaznivih dejanj.