Na Triglavu skala poškodovala planinca in planinko

Smo na vrhuncu turistične sezone, ko se mnogi domači in tuji gostje radi odpravijo v naravo ter uživajo v športnih aktivnostih. Žal se pri tem pogosto zgodi tudi kakšna neprijetnost ali poškodba. Reševalci in gorski reševalci so imeli tako v četrtek precej dela s poškodovanimi planinci in pohodniki ter drugimi rekreativci. Začelo se je že zgodaj, nekaj minut po osmi jutranji uri si je na Ravneh v občini Kamnik planinka pri padcu poškodovala ramo. Posredovali so reševalci Gorske reševalne službe (GRS) Kamnik, dežurna ekipa za reševanje v gorah z Brnika in policijski helikopter, ki je ranjeno planinko odpeljal na zdravljenje v ljubljanski klinični center.

Nekaj minut pred 15. uro so gorski reševalci iz Mojstrane prejeli obvestilo, da se je v Severni steni Triglava, v dolgi Nemški smeri, odlomil del skale in huje poškodoval alpinista in alpinistko. Reševalci GRS Mojstrana in dežurna ekipa za reševanje v gorah z Brnika so ranjenca s pomočjo vitla dvignili v helikopter, ki ju je nato odpeljal v ljubljanski klinični center. Dobro uro pozneje si je pohodnica pri Kriških podih v občini Bovec poškodovala ramo. Posredovali so reševalci GRS Bovec, dežurna ekipa za reševanje v gorah z Brnika in policijski helikopter, ki je pohodnico prepeljal v Splošno bolnišnico Jesenice.

Reševalci so v dveh primerih na pomoč priskočili tudi padalcem. Ob 16.11 je nad naseljem Breginj v občini Kobarid na težko dostopnem terenu jadralna padalka, sicer tuja državljanka, pristala na drevesu, se pa pri tem na srečo ni poškodovala. Podobno se je dve uri prej že zgodilo jadralnemu padalcu na Kobali v občini Tolmin, ki je na drevesu končal pri vzletu. Reševalci GRS Tolmin so s pomočjo vrvne tehnike padalca in padalo spravili z drevesa in prepeljali v dolino.