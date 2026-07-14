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NESREČA V GORAH

Na Trnovski planoti se je zgodila tragedija, Italijan zdrsnil v prepad: »To je zelo zahteven teren«

Dežurni zdravnik je za pohodnika odredil sanitarno obdukcijo.
Fotografija je simbolična. FOTO: Delo Ai
Fotografija je simbolična. FOTO: Delo Ai
STA, M. U.
 14. 7. 2026 | 18:04
 14. 7. 2026 | 18:58
1:11
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Na območju Lokve na Trnovski planoti je dopoldne prišlo do gorske nesreče, v kateri je umrl italijanski pohodnik. V skupini pohodnikov je hodil z območja italijanske Gorice proti proti Stanovemu robu, omahnil po prepadnem območju in se ustavil dobrih 100 metrov pod stezo, so za STA pojasnili v Gorski reševalni službi Ajdovščina.

»To je zelo zahteven teren«

»To je zelo zahteven in prepaden teren,« je sicer nezahtevno pot za STA opisal vodja intervencije iz vrst Gorske reševalne službe (GRS) Ajdovščina Robert Kovač. Pohodnik je kljub nudenju prve pomoči pripadnikov GRS Ajdovščina in enote za hitro posredovanje Nova Gorica zaradi poškodb umrl. S težko dostopnega terena so ga v Ajdovščino prepeljali s helikopterjem letalske policijske enote. Dežurni zdravnik je za pohodnika odredil sanitarno obdukcijo.

O dogodku sta bila obveščena tudi pristojni preiskovalni sodnik in Državna tožilka iz Nove Gorice.

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