Na Trubarjevi zgoreli avtomobili, več jih je hudo poškodovanih

Včeraj, 2. marca 2026, so bili policisti nekaj čez drugo uro zjutraj obveščeni, da je na Trubarjevi ulici v Celju ogenj zajel več vozil. Dve vozili sta v požaru v celoti pogoreli, štiri je ogenj močno poškodoval. Vzrok požara še ni znan, s preiskavo še nadaljujejo, sporočajo s PU Celje.

Na Operativno komunikacijski center Policijske uprave Celje so v zadnjih treh dneh prejeli 785 klicev občanov. 186 klicev je bilo interventnih, 8 nujnih.

45 interventnih klicev je bilo s področja kriminalitete, 8 s področja mejnih zadev in tujcev, 82 s področja prometne varnosti in 46 s področja javnega reda in miru.