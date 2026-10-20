Na Turjaku voznica zapeljala na nasprotni pas in trčila v avtomobil

Na Turjaku se je včeraj popoldne zgodila prometna nesreča, v kateri sta trčila dva osebna avtomobila. Okoli 14.30 je voznica, ki je vozila v smeri Ribnice, iz neznanega razloga zapeljala na nasprotno stran ceste in trčila v avtomobil, ki je pripeljal nasproti. Voznica se je v trčenju lažje telesno poškodovala. Policisti vodijo prekrškovni postopek, je sporočil Tomaž Tomaževic, predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave Ljubljana.

Vožnja po napačni strani vozišča je lahko izjemno nevarna, saj imajo vozniki v nasproti vozečih vozilih pogosto zelo malo časa za odziv. Tudi na običajnih dvopasovnih cestah lahko že nenaden premik na nasprotni vozni pas povzroči čelno trčenje, katerega posledice so lahko zelo hude. Policija voznike opozarja, naj hitrost in način vožnje vedno prilagodijo razmeram na cesti, vidljivosti, prometu in svojim vozniškim sposobnostim. Pomembno je tudi, da med vožnjo ostanejo zbrani in pozorni na dogajanje pred seboj.

Kako lahko vozniki zmanjšajo tveganje za nesrečo?

Za varnejšo vožnjo je pomembno upoštevati nekaj osnovnih pravil:

Vozite po svojem voznem pasu. Na cesti spremljajte potek vozišča in prometne oznake. Pri zavijanju, izogibanju oviram ali drugih manevrih preverite, ali lahko to storite varno, ne da bi zapeljali na nasprotni pas.

Hitrost prilagodite razmeram. Upoštevajte ovinke, preglednost ceste, vremenske razmere in gostoto prometa. Tudi če vozite znotraj predpisane omejitve, je lahko hitrost za konkretne razmere previsoka.

Ne vozite raztreseni. Mobilni telefon, nastavljanje navigacije in drugi opravki odvračajo pozornost od ceste. Nastavitve uredite pred začetkom vožnje, med vožnjo pa se osredotočite na promet.

Ohranjajte varnostno razdaljo. Zadostna razdalja vam omogoča, da pravočasno reagirate, če vozilo pred vami nenadoma zavira ali se na cesti pojavi ovira. Policija kot splošno vodilo navaja pravilo dveh sekund v običajnih prometnih razmerah; v dežju, na spolzkem vozišču ali ob slabši vidljivosti naj bo razdalja še večja.

Za volan sedite spočiti in trezni. Utrujenost upočasni odzive, alkohol in druge psihoaktivne snovi pa zmanjšujejo sposobnost varnega odločanja. Če ste utrujeni, se ustavite na varnem mestu in si odpočijte.

Kaj storiti, če se znajdete na napačni strani ceste?

Policija posebej opozarja na nevarnost vožnje v nasprotni smeri, predvsem na avtocestah in hitrih cestah. Če ugotovite, da ste zapeljali v napačno smer, ne nadaljujte vožnje in ne poskušajte nevarno obračati. Vozilo čim prej ustavite na varnem mestu zunaj prometnih površin ter obvestite policijo, ki lahko poskrbi za zavarovanje kraja.

Če ste opozorjeni, da vam nasproti prihaja vozilo, ki vozi v napačno smer, zmanjšajte hitrost, povečajte previdnost, ostanite na svojem voznem pasu in ne prehitevajte. O nevarnosti obvestite policijo.