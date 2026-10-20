Na Turjaku voznica zapeljala na nasprotni pas in trčila v avtomobil

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Na Turjaku se je včeraj popoldne zgodila prometna nesreča, v kateri sta trčila dva osebna avtomobila. Okoli 14.30 je voznica, ki je vozila v smeri Ribnice, iz neznanega razloga zapeljala na nasprotno stran ceste in trčila v avtomobil, ki je pripeljal nasproti. Voznica se je v trčenju lažje telesno poškodovala. Policisti vodijo prekrškovni postopek, je sporočil Tomaž Tomaževic, predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave Ljubljana.
Vožnja po napačni strani vozišča je lahko izjemno nevarna, saj imajo vozniki v nasproti vozečih vozilih pogosto zelo malo časa za odziv. Tudi na običajnih dvopasovnih cestah lahko že nenaden premik na nasprotni vozni pas povzroči čelno trčenje, katerega posledice so lahko zelo hude. Policija voznike opozarja, naj hitrost in način vožnje vedno prilagodijo razmeram na cesti, vidljivosti, prometu in svojim vozniškim sposobnostim. Pomembno je tudi, da med vožnjo ostanejo zbrani in pozorni na dogajanje pred seboj.
Za varnejšo vožnjo je pomembno upoštevati nekaj osnovnih pravil:
Policija posebej opozarja na nevarnost vožnje v nasprotni smeri, predvsem na avtocestah in hitrih cestah. Če ugotovite, da ste zapeljali v napačno smer, ne nadaljujte vožnje in ne poskušajte nevarno obračati. Vozilo čim prej ustavite na varnem mestu zunaj prometnih površin ter obvestite policijo, ki lahko poskrbi za zavarovanje kraja.
Če ste opozorjeni, da vam nasproti prihaja vozilo, ki vozi v napačno smer, zmanjšajte hitrost, povečajte previdnost, ostanite na svojem voznem pasu in ne prehitevajte. O nevarnosti obvestite policijo.