POŠKODOVAL DVA POLICISTA

Na Viču v Ljubljani bežal pred policijo, v katero še namenoma trčil, zraven tudi otrok

Med vožnjo je nenadoma zavrl, zapeljal vzvratno in trčil v policijsko vozilo.
Med vožnjo je nenadoma zavrl, zapeljal vzvratno in trčil v policijsko vozilo.  FOTO: Bralec Tone
Med vožnjo je nenadoma zavrl, zapeljal vzvratno in trčil v policijsko vozilo.  FOTO: Bralec Tone
A. G.
 30. 10. 2025 | 08:58
 30. 10. 2025 | 09:08
1:12
V sredo, 29. oktobra, popoldne so policisti na območju Viča ustavili voznika kombija, ki se ni odzval na njihove znake za ustavitev, temveč je s pospešeno vožnjo poskušal pobegniti. Med begom je nevarno prehiteval, vozil skozi rdečo luč, v nasprotno smer in s tem ogrožal druge udeležence v prometu.

Med vožnjo je nenadoma zavrl, zapeljal vzvratno in trčil v policijsko vozilo, pri čemer sta bila dva policista lažje poškodovana. Policistom je voznik naposled le bil ustavljen.

Ugotovili so, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v vozilu pa sta bila tudi potnica in otrok, ki ju je s svojim ravnanjem ogrožal. Policisti so mu vozilo zasegli in proti njemu vodijo predkazenski postopek zaradi preprečitve uradnega dejanja, nevarne vožnje ter zanemarjanja mladoletne osebe. O primeru bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, zoper voznika pa vodijo tudi postopek o prekrških.

policijaprometna nesrečaotrociPU LjubljanapobegSlovenija
Bulvar  |  Suzy
ODPORNOST

To jesen podprite svoje zdravje (Suzy)

Jesenski dnevi nas razveseljujejo z barvitimi prizori, hkrati prinašajo več virusnih obolenj. Kratki dnevi, manj sonca in spremembe temperature lahko vplivajo na naše počutje, energijo in imunski sistem. Kako torej poskrbeti, da bomo jesen preživeli vitalni in zdravi?
30. 10. 2025 | 09:00
Bulvar  |  Tuji trači
VSE ZAMAN

Izigrana Kate Middleton: po vseh letih, ko se je trudila za ugled kraljeve družine …

Kate Middleton naj bi bila pretresena zaradi dejanj princa Andrewa.
30. 10. 2025 | 09:00
Novice  |  Kronika  |  Doma
Novice  |  Svet
MOSKVA

Putinova zvesta lepotica: kdo je Jana Lantratova, nova zvezda Kremlja? (VIDEO)

Njeno lojalnost Kremlju pa je opazil tudi Zahod.
30. 10. 2025 | 08:39
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PO LOČITVI NE HITITE

Ste se ločili? Ti nasveti vam lahko koristijo

Razmislite, kaj si zares želite, in vzpostavite stik sami s seboj. Zdrave meje niso zid, ampak kompas, ki vodi v boljše odnose.
30. 10. 2025 | 08:34
Novice  |  Slovenija
CENE ENERGENTOV

Elektrika in plin v Sloveniji rekordno poceni: znano tudi, kdo v Evropi plača največ

Medtem ko Nemci in Irci še naprej plačujejo več kot trikrat več za energijo kot Madžari in Slovenci, pri nas kaže, da so ukrepi za stabilizacijo trga delovali.
30. 10. 2025 | 08:25

IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRE ZGODBA

Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
24. 10. 2025 | 10:23
Novice  |  Slovenija
SMILJAN MORI

Knjiga, ki razkrije, kdo v resnici je Smiljan Mori

Slovenski podjetnik Smiljan Mori je dokaz, da se lahko tudi v tradicionalni panogi ustvari sodoben, globalno prepoznaven poslovni model.
27. 10. 2025 | 15:18
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj se Mortonov nevrom najpogosteje razvije pri ženskah

Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
28. 10. 2025 | 08:49
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Kako trajnost prinaša poslovni uspeh?

Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 11:37
