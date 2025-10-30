Na Viču v Ljubljani bežal pred policijo, v katero še namenoma trčil, zraven tudi otrok

V sredo, 29. oktobra, popoldne so policisti na območju Viča ustavili voznika kombija, ki se ni odzval na njihove znake za ustavitev, temveč je s pospešeno vožnjo poskušal pobegniti. Med begom je nevarno prehiteval, vozil skozi rdečo luč, v nasprotno smer in s tem ogrožal druge udeležence v prometu.

Med vožnjo je nenadoma zavrl, zapeljal vzvratno in trčil v policijsko vozilo, pri čemer sta bila dva policista lažje poškodovana. Policistom je voznik naposled le bil ustavljen.

Ugotovili so, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v vozilu pa sta bila tudi potnica in otrok, ki ju je s svojim ravnanjem ogrožal. Policisti so mu vozilo zasegli in proti njemu vodijo predkazenski postopek zaradi preprečitve uradnega dejanja, nevarne vožnje ter zanemarjanja mladoletne osebe. O primeru bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, zoper voznika pa vodijo tudi postopek o prekrških.