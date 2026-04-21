Na vipavski hitri cesti trčili osebno in tovorno vozilo: nesreča ohromila promet, vozila ujeta v koloni

Policisti Policijske uprave Nova Gorica so danes ob 4.54 obravnavali prometno nesrečo I. kategorije na vipavski hitri cesti H4 na Rebernicah, med prvim in drugim predorom, v kateri sta bili udeleženi dve vozili. Po ugotovitvah policije sta 55-letni voznik osebnega avtomobila, državljan Romunije, in 49-letni voznik tovornega vozila s priklopnikom vozila iz smeri Nanosa proti Vipavi. Na zoženem delu vozišča, tik pred uvozom na delovišče, je voznik osebnega avtomobila začel prehitevati tovorno vozilo.

Pri tem je zapeljal na ločevalne ovire, kjer je obstal, obenem pa z vozilom oplazil še priklopnik tovornega vozila. Policisti so povzročitelju zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov izdali plačilni nalog. Poškodovano osebno vozilo so kasneje odstranili z avtovleko.

Zaradi odstranjevanja posledic nesreče so promet na tem odseku hitre ceste za dlje časa popolnoma zaprli, pri čemer je več vozil ostalo ujetih v zastoju.