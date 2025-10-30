Na Vrhniki kradla po hišah, tako sta pretentala starejšo občanko

Policisti Policijske uprave Ljubljana so v sredo, 29. oktobra, prejeli obvestilo o drzni tatvini, ki se je zgodila okoli 10. ure na območju Vrhnike. Neznani storilec je na domu zamotil starejšo žensko s pogovorom o telekomunikacijskih storitvah, medtem ko je njegov sostorilec iz hiše ukradel denar in jo oškodoval za nekaj sto evrov.

Po dejanju sta se storilca s kraja odpeljala z avtomobilom sive barve.

En storilec je bil visok med 165 in 170 centimetrov, imel je temne kratke lase, okrogel obraz in oblečen je bil v temnejša oblačila. Policisti še naprej zbirajo obvestila o okoliščinah kaznivega dejanja.

Opozorilo občanom

Na Policijski upravi Ljubljana opažajo pojav drznih tatvin iz stanovanjskih hiš, ki jih storilci izvršujejo na zelo prefinjen in pretkan način, oškodovance pa zavedejo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so bili okradeni. Policija opaža, da so ljudje še vedno premalo previdni ali pozorni do neznancev, ki prihajajo na njihove domove in jih ogovorijo. Žrtve pa so predvsem starejši občani. Storilci žrtev zamotijo s pogovorom (bodisi da so serviserji, bodisi da so prišli odkupit staro železo, da prihajajo iz elektro službe in si ogledujejo teren, kje bi postavili nove daljnovode, da bodo opravljali sanacijo odtokov itd.) in jih tako zvabijo iz hiše ali od hiše, tako da je nimajo več pod nadzorom. Njihovo odsotnost takrat izkoristijo drugi storilci in v času pogovora vstopijo v hišo, pregledajo notranjost in odtujijo v večini primerov denar ter nakit. Storilci kraj nato zapustijo hišo, tisti, ki pa je zamotil žrtev, pa se vljudno poslovi in zapusti kraj. Največkrat se do hiše pripeljejo z vozilom in tako kraj tudi zapustijo.

»Občanom tako svetujemo, da imajo osebe, ki so prišle do njih nenapovedano, ves čas pod nadzorom in jih brez potrebe ne vabijo v prostore. Vedno naj zaklenejo hišo, ko to zapustijo, ključ pa naj vzamejo s seboj, pa če tudi »stopijo samo za vogal«. Ob tem pa naj bodo pozorni na videz oseb (oblačila, govor, posebnosti) ter vozilo, s katerim so se pripeljali (znamko, barvo, tip in reg. št. vozila). Če kljub previdnosti postanejo žrtev kaznivega dejanja, priporočamo, da takoj obvestijo policijo na št. 113 ali najbližjo policijsko postajo. V večini primerov so oškodovanci starejše osebe, ki jih storilci lažje zmedejo. Nekaterim poberejo tudi vse prihranke in je teža dejanj zato še toliko večja. Svojce starejših oseb, sosede ali druge prosimo, da se o načinu izvrševanja tovrstnih kaznivih dejanj pogovorijo s starejšimi osebami in jim predstavijo opisan način delovanja storilcev ter preventivne ukrepe,« je pojasnil Tomaž Tomaževic, predstavnik za odnose z javnostmi Policijska uprava Ljubljana.