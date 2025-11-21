Na Vrhniki razkrinkali veliko plantažo konoplje: to vse so našli policisti (FOTO)

Kriminalisti Policijske uprave Ljubljana so po opravljeni preiskavi in zbranih obvestilih pridobili sodno odredbo ter opravili hišno preiskavo pri 21-letnem in 52-letnem osumljencu na območju Vrhnike.

Pri tem so zasegli približno 35 kilogramov suhe rastline ter skoraj 300 svežih zelenih rastlin, za katere je bilo ugotovljeno, da gre za prepovedano drogo konopljo.

FOTO: PU Ljubljana

Zasegli so tudi pripomočke za gojenje in predelavo prepovedane droge (aluminijasto folijo, elektronsko tehtnico, stiskalnico za modele, gnojila in druge predmete) ter elektronske naprave.

FOTO: PU Ljubljana

Policisti z zbiranjem obvestil in kriminalistično preiskavo nadaljujejo.

Zoper 21-letnega osumljenca je bilo odrejeno pridržanje, s kazensko ovadbo pa je bil priveden k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njega odredil pripor.