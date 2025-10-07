Na zaslišanju trdil, da z avtom divja, ker igra v filmu, in končal na psihiatriji

DUŠEVNO ZDRAVJE

Bolnika, ki je v blodnjah zatrjeval, da imajo starši spolno ujetnico, so prisilno hospitalizirali.

Trije pogoji morajo biti po zakonu o duševnem zdravju izpolnjeni, da nekoga brez privolitve napotijo v psihiatrično bolnišnico. Prvi je, da ogroža svoje ali tuje življenje oziroma zdravje ali pa povzroča hudo premoženjsko škodo. To mora biti posledica duševne motnje, zaradi katere ima hudo moteno presojo realnosti in sposobnost obvladovati svoje ravnanje. Tretji pogoj, zaradi česar se lahko nekdo znajde za zidovi psihiatrične bolnišnice, pa je, da vzrokov tega ogrožanja ni mogoče odvrniti z drugimi oblikami pomoči kot s prisilnim zdravljenjem v tej ustanovi. Ne jemlje zdravil Sodniki predse ...