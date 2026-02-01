Na zasneženi planinski poti se mu je nenadoma poslabšalo: mlajšega pohodnika odpeljali s helikopterjem

Policisti so bili v soboto, 31. januarja 2026, nekaj pred 12. uro obveščeni o nenadnem poslabšanju zdravstvenega stanja mlajšega pohodnika, ki je skupaj s staršem hodil po zasneženi planinski poti iz Bohinja proti Komni. Pomoč na kraju in višini okoli 1.330 metrov mu je nudila ekipa za reševanje v gorah z Brnika, v kateri je bil tudi policist gorske policijske enote. S helikopterjem Letalske policijske enote je bil prepeljan v UKC Ljubljana. Policisti bodo dogodek ustrezno dokumentirali, sporočajo s PU Kranj.

Gorenjski operativno komunikacijski center je na številko 113 v zadnjih 24 urah sprejel 282 klicev. Za posredovanje v interventnih dogodkih jih je bilo 103:



- 15 s področja kriminalitete, od tega eden o vlomu v hišo, trije o vlomu v avtomobil (v enem primeru je ostalo pri poskusu) in eden o vlomu v avtomat;

- 29 s področja prometne varnosti, od tega 11 o prometni nesreči z materialno škodo, policisti so zasegli dva avtomobila;

- 25 s področja javnega reda in miru, od tega devet o kršitvi na javnem kraju in šest o kršitvi v zasebnem prostoru;

- sedem o dogodkih, od tega dva o padcu smučarja na smučišču na območju Kranjske Gore in Vogla, eden o pomoči pohodniku v gorah zaradi zdravstvenega stanja.