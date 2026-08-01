Na železniški postaji Most na Soči prišlo do izrednega dogodka, promet so prekinili

Operativno komunikacijski center Policijske uprave Nova Gorice je bil v petek 31. julija 2026, ob 17.53, obveščen, da je na železniški postaji Most na Soči prišlo do iztrirjenja avtovlaka, ki je vozil na progi Bohinjska Bistrica – Most na Soči. Na kraju so policisti PP Tolmin in kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica opravili ogled kraja, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je na razpotju kretnic, približno 100 metrov pred postajo Most na Soči, prišlo do premika kretnic, zaradi česar sta dva vagona, na katerih so bili naloženi osebni avtomobili, zapeljala na vzporedni tirnici. Pri tem je nastala predvidoma velika materialna škoda, vključno z materialno škodo na treh osebnih avtomobilih. V dogodku ni bil nihče od potnikov ali zaposlenih telesno poškodovan.

O dogodku so bili obveščeni pristojni pravosodni organi in pristojne inšpekcijske službe ter pristojne službe Slovenskih železnic. Kriminalisti SKP PU Nova Gorica dogodek obravnavajo v smeri storitve kaznivih dejanj. Zaradi navedenega dogodka je bil železniški promet na progi Bohinjska Bistrica - Nova Gorica za daljše časovno obdobje prekinjen.