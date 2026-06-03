Na železniški postaji Most na Soči z avtovlaka padel britanski kolesar

Na železniški postaji Most na Soči se je danes dopoldne poškodoval 61-letni državljan Združenega kraljestva, ki je padel z avtovlaka. Policija je bila o dogodku obveščena ob 10.32. Kot je sporočil Dean Božnik, predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave Nova Gorica, so policisti z zbiranjem obvestil ugotovili, da se je britanski državljan skupaj s 50-letnim prijateljem, državljanom Slovenije, nahajal na železniški postaji. Oba sta opazila, da se je na avtovlaku pokvaril osebni avtomobil, na katerem so bila na prtljažniku nameščena kolesa.

Skupaj z 41-letnim moškim so se odločili pomagati vozniku pri potiskanju vozila z avtovlaka. Ko je avtomobil zapeljal na dostopno platformo, se britanski državljan ni pravočasno umaknil, izgubil ravnotežje in padel čez zaščitno ograjo avtovlaka.

Pri padcu je utrpel lažjo poškodbo glave. Na glavi je imel zaščitno kolesarsko čelado, ki je verjetno preprečila hujše posledice. Na kraju so ga oskrbeli reševalci Nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Tolmin, nato pa so ga preventivno prepeljali v Splošno bolnišnico dr. Franca Derganca Šempeter pri Gorici. Policisti so po opravljenem ogledu in zbiranju obvestil tujo krivdo izključili.