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Na železniški postaji Prevalje zagorel potniški vlak, pogumen gasilec preprečil najhujše (FOTO)

Še pred prihodom gasilskih enot je požar samoiniciativno začel gasiti gasilec PGD Črna na Koroškem, ki se je znašel na kraju dogodka.
Na železniški postaji na Prevaljah je danes ob 6.09 izbruhnil požar na potniškem vlaku. FOTO: Gasilci Prevalje Facebook
Na železniški postaji na Prevaljah je danes ob 6.09 izbruhnil požar na potniškem vlaku. FOTO: Gasilci Prevalje Facebook
N. P.
 31. 7. 2026 | 10:39
 31. 7. 2026 | 10:39
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Na železniški postaji na Prevaljah je danes ob 6.09 izbruhnil požar na potniškem vlaku. Hitro in odločno ukrepanje je preprečilo večjo materialno škodo in uničenje vozila. Še pred prihodom gasilskih enot je požar samoiniciativno začel gasiti Vili Obretan, gasilec PGD Črna na Koroškem, ki se je znašel na kraju dogodka. Z zbranim ukrepanjem je zadržal ognjene zublje in preprečil, da bi se ogenj razširil po celotnem vlaku.

Kmalu nato so posredovali gasilci Koroškega gasilskega zavoda Ravne na Koroškem in PGD Prevalje. Zavarovali so območje, požar do konca pogasili, prostore temeljito prezračili ter s termovizijsko kamero preverili, ali se kje še skrivajo žarišča. Na prizorišču ostaja gasilska straža PGD Prevalje, ki bo nadzorovala območje.

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