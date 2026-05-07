Na železniški postaji v Lescah odjeknili streli

Radovljiški policisti so bili v ponedeljek nekaj pred 13. uro obveščeni, da je na železniški postaji v Lescah prišlo do poskusa ropa s strelnim orožjem. Storilec je na kraju kaznivega dejanja sprožil tudi strelno orožje. Pri tem ni bil nihče telesno poškodovan.

Policija v akcijo, osumljenec ni dolgo bežal

Policisti so po prejemu naznanila pričeli z intenzivnim izvajanjem ukrepov za izsleditev in prijetje neznanega storilca. Osumljenca so policisti izsledili na območju Radovljice. Ta je pričel z begom pred policisti, vendar so ga dohiteli in prijeli. Odrejeno mu je bilo policijsko pridržanje.

Zoper osumljenca so policisti zbrali vsa potrebna obvestila in ga s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku v Kranju, ki je zanj odredil pripor. Z zbiranjem obvestil policisti nadaljujejo. O vseh dodatno zbranih obvestilih bodo obveščali pristojno državno tožilstvo v Kranju.