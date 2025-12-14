S požarom v Ljubljani se bori 200 gasilcev: ljudi opozarjajo, naj zaprejo okna in izklopijo prezračevalne sisteme!

V Sparovem skladišču v ljubljanskem BTC je izbruhnil večji požar, so sporočili z ljubljanske policijske uprave. »Danes, nekaj čez 10. uro, smo bili obveščeni o požaru v skladiščnih prostorih podjetja na Letališki ulici v Ljubljani. Na kraju intervencija še vedno poteka. Po doslej znanih podatkih so vse osebe zapustile objekt, v katerem gori, nihče naj ne bi bil poškodovan,« so zapisali v izjavi za javnost.

Robert Okorn iz Gasilske brigade Ljubljana nam je povedal, da je na terenu okoli 200 gasilcev s 50 vozili, požar še ni pod kontrolo. Dim se širi proti Štepanjskemu naselju, Fužinam in Mostam, tako da tamkajšnjim prebivalcem svetujejo, da izklopijo prezračevalne sisteme in zaprejo okna.

Policisti so kraj požara zavarovali in bodo z ogledom samega kraja pričeli, ko bo požar pogašen in bodo vzpostavljeni varni pogoji za delo, še dodajajo na PU Ljubljana.

Več sledi ...