Nad sostanovalca s palico in nožem

Poldrugo leto zapora in nato štiriletni izgon čaka Zoltana B., Madžara s slovaškim potnim listom, zaradi dveh ropov, ki ju je zagrešil decembra 2019 oziroma februarja 2020 nad sostanovalcema v zapuščeni hiši na Topniški ulici v Ljubljani, kjer so se zbirali brezdomci.

Ko je 24. decembra 2019 okoli pol enih zjutraj skupaj s še dvema sostorilcema vdrl v sobo, kjer sta spala D. A. in K. K., je z nožem od D. A. zahteval denar in mobilni telefon, medtem ko sta ga druga dva s palico udarila po glavi in rokah. Eden mu je vzel mobitel. Trojica je oškodovanca ponovno nepovabljena »obiskala« 22. februarja 2020. S silo so odprli vrata sobe, kjer sta spala, in ju začeli pretepati. Na D. A. so vrgli paleto, Madžar je proti njemu zamahoval z nožem in mu iz žepa vzel 50 evrov, iz torbe pa mobitel.

Ker pogojka očitno ni zalegla, se je sodišče tokrat odločilo za zaporno kazen in izgon.

D. A. je na sodišču opisoval, kako so decembra 2019 v sobo, v kateri sta spala s K. K., vdrli vsaj štirje neznanci in ju napadli. Zaradi teme sicer ni mogel videti njihovih obrazov, saj so mu svetili v obraz z mobiteli, jih je pa poznal kot prebivalce zapuščene hiše, v kateri so bivali. Eden od napadalcev je izgubil izkaznico Kraljev ulice na ime obtoženega. In ravno ta ga je poskušal z nožem zabosti skozi reže palete. Vzeli so mu denar in telefon (tega mu je kasneje eden od napadalcev vrnil), je pa bil decembrski napad hujši od februarskega, saj je potreboval šivanje glave, je pripovedoval D. A. in zanikal obdolženčev zagovor, da je on napadel obdolženca. Ni nasilen in se ne pretepa, takrat pa je užival alkohol in mamila, je rekel in zavrnil obdolženčeve navedbe, da je od njega zahteval, da se izseli iz hiše. Samo opozarjal je na hrup, je pojasnil.

Tudi K. K. je podobno opisoval dogodke. Decembra ga je eden od napadalcev udaril po glavi in poskušal se je zaščititi z vzglavnikom, a so nadaljevali. Dva sta stala pri vratih, a mu je kljub temu uspelo pobegniti, je pa dobil poškodbe, zaradi katerih je potreboval oskrbo v bolnišnici. Vzeli so mu 400 evrov socialne podpore. Februarja je bilo podobno in tudi takrat mu je uspelo pobegniti, njegovemu cimru pa ne.

Sodišče olajševalnih okoliščin ni našlo

Sodišče je verjelo oškodovancema, tudi analiza krvi, najdene na kraju, je potrdila obtoženčevo navzočnost pri dogodku. Obdolženi je po drugi strani trdil, da je bil sam žrtev napada, da se je D. A. zlagal, ko ga je prepoznal kot napadalca, prav tako da ne pozna drugega oškodovanca, ni pa znal pojasniti, od kod njegove biološke sledi na palici. Trdi, da je vse izmišljeno, ker so ga hoteli izgnati iz stavbe, in da se je le branil.

Na predobravnavni narok ga ni bilo, a ker je zoper obtožnico ugovarjal, je sodišče štelo, da krivde ni priznava. Razpisalo je glavno obravnavo, a se narokov ni udeleževal, zato je sodišče zanj odredlo pripor. Po opravljenem naroku so mu ga odpravili, v nadaljevanju pa je le prihajal v sodno dvorano. Na razglasitev sodbe v začetku leta ga ni bilo, zato so mu jo izrekli v nenavzočnosti: za kaznivi dejanji ropa v sostorilstvu po leto dni zapora oziroma poldrugo leto enotne zaporne kazni, nato ga čaka štiriletni izgon iz države. V izrečeno kazen so mu šteli čas pridržanja od 24. septembra do 21. oktobra lani.

Sodišče je verjelo oškodovancema. FOTO: Jure Eržen

Medtem ko sodišče olajševalnih okoliščin ni našlo, je po drugi strani upoštevalo, da je bil že večkrat obsojen za premoženjska kazniva dejanja ter mu je bila na mariborskem sodišču izrečena pogojna obsodba dveh mesecev, pogojno na dve leti za veliko tatvino, ki se mu je iztekla oktobra 2023. Ker pogojka očitno ni zalegla, se je sodišče tokrat odločilo za zaporno kazen in izgon. Pri nas namreč nima prebivališča, živi kot brezdomec in je brez zaposlitve.