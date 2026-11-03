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Nad svakinjo brezkompromisno z nožem

Nedeljku Đokiću iz Ljubljane je sodišče zato danes izreklo 19 let zapora. Zgodilo se je 6. maja pred vhodom hiše na Černetovi ulici.
Nedeljko Đokić je bil obsojen na 19 let zapora. FOTO: Aleksander Brudar

Nedeljko Đokić je bil obsojen na 19 let zapora. FOTO: Aleksander Brudar

Z nožem jo je pričakal pred vhodnimi vrati hiše. Foto: Dejan Javornik

Z nožem jo je pričakal pred vhodnimi vrati hiše. Foto: Dejan Javornik

Zgodilo se je na Černetovi ulici. FOTO: Foto: Dejan Javornik

Zgodilo se je na Černetovi ulici. FOTO: Foto: Dejan Javornik

Nedeljko Đokić je bil obsojen na 19 let zapora. FOTO: Aleksander Brudar
Z nožem jo je pričakal pred vhodnimi vrati hiše. Foto: Dejan Javornik
Zgodilo se je na Černetovi ulici. FOTO: Foto: Dejan Javornik
Aleksander Brudar
 3. 11. 2026 | 15:59
 3. 11. 2026 | 16:04
2:39
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Po tem, ko je Nedeljko Đokić konec septembra priznal krivdo za poskus umora partnerke njegovega brata Darka, ga je danes ljubljanska okrožna sodnica Neva Bizjak obsodila na 19 let zapora. Oziroma na prav toliko, kolikor se je ob priznanju krivde pogodil s tožilstvom.

Obsojen je poskusa umora iz nizkotnih nagibov. Dejanje je 6. maja letos na Černetovi ulici v Ljubljani zagrešil zaradi osebnih razmer in mržnje do brata Darka in njegove partnerice, ki jima je že pred tem grozil, "da bosta že videla, da bo spustil plin in vse vrgel v zrak, da ju bo ubil in zaklal, ter ju krivil, da sta mu uničila življenje".

Najmanj 15 silovitih zabodov ji je zadal.

Brata je krivil, da je bil zaradi njega brez elektrike in vode. Še več, 6. avgusta 2025 ga je poskušal zabosti z izvijačem. Bratovi partnerici je očital, da je "cinkaroš", da je zoper njega pričala na sodišču. Zaradi tega so mu tudi izrekli prepoved približevanja bratu in hiši, kjer prebiva in kjer se je nato zgodila tragedija.

Z nožem jo je pričakal pred vhodnimi vrati hiše. Foto: Dejan Javornik
Z nožem jo je pričakal pred vhodnimi vrati hiše. Foto: Dejan Javornik

"Sovražno ste se znesli nad njo, odločno, z nožem v roki. Pristopili ste do nje in jo brezkompromisno napadali s ponavljajočimi silovitimi zabadanji velikega kuhinjskega noža v njene vitalne dele, pri čemer ste ji zadali najmanj 15 silovitih zabodov," mu je ob izreku kazni sporočila Bizjakova.

6. maja 

letos se je zgodilo

Dodala je, da ni nehal niti po tem, ko je nesrečna ženska že ležala na tleh, saj jo je ob zabadanjih še brcnil v trebuh in ji grozil, da ji bo odrezal glavo in ubil. "Vse navedeno ste storili še v času, ko vam je bila izrečena prepoved približevanja kraju, kjer je med drugim tudi stanovala oškodovanka," je še izpostavila sodnica, s čimer mu je želela sporočiti, da mu že zaradi vsega naštetega manj kot 19 let zapora ne more izreči.

Zgodilo se je na Černetovi ulici. FOTO: Foto: Dejan Javornik
Zgodilo se je na Černetovi ulici. FOTO: Foto: Dejan Javornik

Obramba je predtem zaman izpostavljala različne olajševalne okoliščine, s katerimi je želela doseči, da bi ga sodnica obsodila na kazen, nižjo ali vsaj enako zakonskemu minimumu, to je 15 let zapora. "Kar sem storil, bom moral nositi s seboj, svoje dejanje priznavam in zanj prevzemam odgovornost," je tik pred izrekom sodbe povedal obtoženi.

PODROBNEJE O TEM, KAJ JE SODNICA ŠE SPOROČILA NEDELJKU ĐOKIĆU IN KOLIKŠNO ODŠKODNINO OD NJEGA ZAHTEVA OŠKODOVANKA, V SREDINI TISKANI IZDAJI SLOVENSKIH NOVIC.

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