Najbolj brani članki leta 2025: tragična smrt Aleša Šutarja se vas je globoko dotaknila

V letu, ki se izteka, ste bralci spletnih Slovenskih novic med drugim pogosto prebirali članke iz rubrike kronika, kjer dnevno poročamo o incidentih, prekrških, žal vse prepogosto tudi tragedijah na domačih tleh, ki jih letos, še posebej v zadnjih mesecih res ni manjkalo. Spodaj lahko ponovno obudite spomin na kronične teme, ki so pritegnile največ vaše pozornosti, vas razžalostile, šokirale in pretresle.

1. Ni za otroke! Pojavil se je šokanten posnetek pretepa v Novem mestu (VIDEO)

Na Dolenjskem je sodu izbil dno oktobrski incident v Novem mestu, v katerem je življenje izgubil oče dveh otrok Aleš Šutar. Prebivalci so po smrti priljubljenega gostinca stopili skupaj in zahtevali spremembe, predvsem na področju varnosti. Stvari so se tudi zares začele premikati, nastal je namreč Šutarjev zakon, a je žal moralo ugasniti življenje nedolžnega človeka, da se je končno kaj premaknilo, da je policija bolj prisotna na varnostno tveganih območjih, tudi več pooblastil je dobila. Od vseh novic glede napada na Aleša Šutarja in teh na naši spletni strani ni bilo malo, pa ste v letošnjem letu največkrat kliknili tisto z videoposnetkom šokantnega pretepa v Novem mestu.

2. Krvavo jutro v Pivki: Miran na pločniku pod trgovino ustrelil Natašo in še sebe (FOTO)

Le nekaj dni pred tragedijo v Novem mestu se je v črnino ovila Pivka. Tam je 46-letnik na ulici hladnokrvno umoril tri leta starejšo vzgojiteljico Natašo in nato sodil še sebi. »Šokirani smo, poznamo oba. Ona je bila zelo fajn ženska,« je še poudarila prodajalka. »Če mi je koga žal, je to ona. Bila je prijetna in zelo komunikativna,« je sosed iz bloka opisal pokojno 49-letnico. Tragedija je pretresla prebivalce Pivke in celotno državo, tovrstni zločini so pri nas namreč precej redki.

3. Razkrivamo identiteto Patrika M., osumljenega umora lepe Stefanie

Sredi novembra je nato izginila lepa avstrijska vplivnica, en teden so jo iskali v bližini domačega Gradca, pa tudi v Sloveniji, iskalna akcija se je žal končala tragično. Stefanie Pieper so našli mrtvo in v povezavi z njenim umorom prijeli Slovenca Patrika. Njegovo identiteto smo razkrili prav na Slovenskih novicah, razkritje pa je postalo tretji najbolj brani članek na našem portalu v letošnjem letu.

4. Mrtva Alojza in Nežiko našel dimnikar, pred njuno hišo gorita svečki (FOTO)

Žalovali so v začetku oktobra tudi v Martinju na Goričkem, na skrajnem severovzhodnem robu Slovenije. Tam sta v kleti umrla 70-letni Alojz Čuk in deset let mlajša Nežika Čuk. Poročila sta se šele pred nekaj leti. On je bil prej doma v sosednji vasi, v Trdkovi pri Kuzmi, in je bil zdomec na delu v Avstriji. Skupaj nista imela otrok, v vasi pa sta bila priljubljena. Vaščani so jima tako dan po tragediji, za katero je bil najverjetneje krivo vrenje mošta oziroma visoka koncentracija plinov, kot sta ogljikov dioksid in ogljikov monoksid, na dvorišču prižgali svečki, vsakemu od pokojnih zakoncev po eno.

5. Po napadu Romov v Novem mestu umrl očka Aleš. Minister napad obsodil, ljudje pa so jasni: »Dovolj je! Ta norost se mora končati!«

Tudi na peto mesto najbolj branih člankov iztekajočega se leta se je uvrstil eden tistih, v katerih smo poročali o tragični smrti Aleša Šutarja, pravzaprav eden prvih. V njem smo razkrili, da je Aleš v lokal, kjer so ga napadli Romi, prišel po sina, ki ga je poklical, ker naj bi mu Romi grozili.

6. Znane slovenske voditeljice še enajstič ni bilo na sodišče! Tožilka predlaga prisilno privedbo

Precej pozornosti je poželo tudi neuspešno sojenje voditeljici, manekenki in inštruktorici zumbe Nataši Nanevi in njenemu partnerju Branku Djokoviću. Vabilo paru, ki mu državno tožilstvo očita ponarejanje covidnih listin, ki naj bi jih v času pandemije predložila policistu ob nameravanem prečkanju meje s Hrvaško, je bilo izkazano. obdolžena pa sta sodišču poslala opravičilo z utemeljitvijo, da se naroka ne moreta udeležiti zaradi kratkega roka za pripravo obrambe. Prvi je bil razpisan pred skoraj letom dni, 29. novembra lani.

7. Mama Sabrijana Jurkoviča: »Policisti so bili do zob oboroženi, kot da komu kaj hoče«

Po tem, ko je policija po zgoraj omenjeni tragediji v Novem mestu, aretirala osumljenega 21-letnega Sabrijana Jurkoviča, smo se odpravili v njegovo domačo vas. Tam smo govorili s Sabrijanovo mamo Dijano Jurkovič, ki je prepričana, da tega zagotovo ni naredil on. »Tudi včeraj, ko so ga v spremstvu policije pripeljali domov, ker so delali hišno preiskavo, mi je zatrdil, naj bom mirna, da je on čist. Prisegel mi je, da se tega Novomeščana niti dotaknil ni, da pa ve, kdo je bil,« je med drugim dejala.

8. Deložiranka Zlatka Olah mora vrniti astronomsko odškodnino

Zlatka Olah iz Pirana je izgubila pravdo proti državi. Vrhovno sodišče je namreč, potem ko je ustavno januarja letos razveljavilo sodbo in jo vrnilo v ponovno odločanje, spet odločilo v prid države. Tožnica Olahova je zahtevala odškodnino zaradi domnevno nepravilnega ravnanja sodišč pri prisilni prodaji njenega trisobnega stanovanja in shrambe v Luciji, ki je bilo zaradi nekaj tisoč evrov dolga, kot je navedla, na dražbi prodano 15. maja 2014.

9. Reševalno vozilo na nujni vožnji trčilo v tovorno, ena oseba je umrla

Policijska uprava Celje je v začetku novembra poročala o hudi prometni nesreči v Mestinju, ki jo je povzročil voznik reševalnega vozila, ki je bilo na nujni vožnji. V nesreči je življenje izgubil komaj 23-letni Anže P., za katerim so poleg bližjnih žalovali tudi reševalci na Hrvaškem in drugod v regiji.

10. To je Sabrijan Jurkovič, Rom, osumljen napada na tragično umrlega Aleša Šutarja

Nekaj dni po tragični smrti Aleša Šutarja smo na Slovenskih novicah razkrili tudi identiteto takrat edinega osumljenca za povzročitev Aleševe smrti. Članek, v katerem smo razkrili, da je šlo za 21-letnega Sabrijana Jurkoviča, ki je bil takrat že v policijskem pridržanju, je postal deseti najbolj brani članek letošnjega leta iz rubrike domače črne kronike.