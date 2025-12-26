  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DOMAČA KRONIKA

Najbolj brani članki leta 2025: tragična smrt Aleša Šutarja se vas je globoko dotaknila

V letošnjem letu so največ pozornosti pritegnili članki, povezani z incidentom v Novem mestu, v katerem je življenje izgubil Aleš Šutar.
Aleša Šutarja Novomeščani ne bodo nikoli pozabili. FOTO: Facebook
Aleša Šutarja Novomeščani ne bodo nikoli pozabili. FOTO: Facebook
B. K. P.
 26. 12. 2025 | 18:00
6:41
A+A-

V letu, ki se izteka, ste bralci spletnih Slovenskih novic med drugim pogosto prebirali članke iz rubrike kronika, kjer dnevno poročamo o incidentih, prekrških, žal vse prepogosto tudi tragedijah na domačih tleh, ki jih letos, še posebej v zadnjih mesecih res ni manjkalo. Spodaj lahko ponovno obudite spomin na kronične teme, ki so pritegnile največ vaše pozornosti, vas razžalostile, šokirale in pretresle.

1. Ni za otroke! Pojavil se je šokanten posnetek pretepa v Novem mestu (VIDEO)

Na Dolenjskem je sodu izbil dno oktobrski incident v Novem mestu, v katerem je življenje izgubil oče dveh otrok Aleš Šutar. Prebivalci so po smrti priljubljenega gostinca stopili skupaj in zahtevali spremembe, predvsem na področju varnosti. Stvari so se tudi zares začele premikati, nastal je namreč Šutarjev zakon, a je žal moralo ugasniti življenje nedolžnega človeka, da se je končno kaj premaknilo, da je policija bolj prisotna na varnostno tveganih območjih, tudi več pooblastil je dobila. Od vseh novic glede napada na Aleša Šutarja in teh na naši spletni strani ni bilo malo, pa ste v letošnjem letu največkrat kliknili tisto z videoposnetkom šokantnega pretepa v Novem mestu.

2. Krvavo jutro v Pivki: Miran na pločniku pod trgovino ustrelil Natašo in še sebe (FOTO)

Le nekaj dni pred tragedijo v Novem mestu se je v črnino ovila Pivka. Tam je 46-letnik na ulici hladnokrvno umoril tri leta starejšo vzgojiteljico Natašo in nato sodil še sebi. »Šokirani smo, poznamo oba. Ona je bila zelo fajn ženska,« je še poudarila prodajalka. »Če mi je koga žal, je to ona. Bila je prijetna in zelo komunikativna,« je sosed iz bloka opisal pokojno 49-letnico. Tragedija je pretresla prebivalce Pivke in celotno državo, tovrstni zločini so pri nas namreč precej redki.

3. Razkrivamo identiteto Patrika M., osumljenega umora lepe Stefanie

Sredi novembra je nato izginila lepa avstrijska vplivnica, en teden so jo iskali v bližini domačega Gradca, pa tudi v Sloveniji, iskalna akcija se je žal končala tragično. Stefanie Pieper so našli mrtvo in v povezavi z njenim umorom prijeli Slovenca Patrika. Njegovo identiteto smo razkrili prav na Slovenskih novicah, razkritje pa je postalo tretji najbolj brani članek na našem portalu v letošnjem letu.

4. Mrtva Alojza in Nežiko našel dimnikar, pred njuno hišo gorita svečki (FOTO)

Žalovali so v začetku oktobra tudi v Martinju na Goričkem, na skrajnem severovzhodnem robu Slovenije. Tam sta v kleti umrla 70-letni Alojz Čuk in deset let mlajša Nežika Čuk. Poročila sta se šele pred nekaj leti. On je bil prej doma v sosednji vasi, v Trdkovi pri Kuzmi, in je bil zdomec na delu v Avstriji. Skupaj nista imela otrok, v vasi pa sta bila priljubljena. Vaščani so jima tako dan po tragediji, za katero je bil najverjetneje krivo vrenje mošta oziroma visoka koncentracija plinov, kot sta ogljikov dioksid in ogljikov monoksid, na dvorišču prižgali svečki, vsakemu od pokojnih zakoncev po eno.

5. Po napadu Romov v Novem mestu umrl očka Aleš. Minister napad obsodil, ljudje pa so jasni: »Dovolj je! Ta norost se mora končati!«

Tudi na peto mesto najbolj branih člankov iztekajočega se leta se je uvrstil eden tistih, v katerih smo poročali o tragični smrti Aleša Šutarja, pravzaprav eden prvih. V njem smo razkrili, da je Aleš v lokal, kjer so ga napadli Romi, prišel po sina, ki ga je poklical, ker naj bi mu Romi grozili.

6. Znane slovenske voditeljice še enajstič ni bilo na sodišče! Tožilka predlaga prisilno privedbo

Precej pozornosti je poželo tudi neuspešno sojenje voditeljici, manekenki in inštruktorici zumbe Nataši Nanevi in njenemu partnerju Branku Djokoviću. Vabilo paru, ki mu državno tožilstvo očita ponarejanje covidnih listin, ki naj bi jih v času pandemije predložila policistu ob nameravanem prečkanju meje s Hrvaško, je bilo izkazano. obdolžena pa sta sodišču poslala opravičilo z utemeljitvijo, da se naroka ne moreta udeležiti zaradi kratkega roka za pripravo obrambe. Prvi je bil razpisan pred skoraj letom dni, 29. novembra lani.

7. Mama Sabrijana Jurkoviča: »Policisti so bili do zob oboroženi, kot da komu kaj hoče«

Po tem, ko je policija po zgoraj omenjeni tragediji v Novem mestu, aretirala osumljenega 21-letnega Sabrijana Jurkoviča, smo se odpravili v njegovo domačo vas. Tam smo govorili s Sabrijanovo mamo Dijano Jurkovič, ki je prepričana, da tega zagotovo ni naredil on. »Tudi včeraj, ko so ga v spremstvu policije pripeljali domov, ker so delali hišno preiskavo, mi je zatrdil, naj bom mirna, da je on čist. Prisegel mi je, da se tega Novomeščana niti dotaknil ni, da pa ve, kdo je bil,« je med drugim dejala.

8. Deložiranka Zlatka Olah mora vrniti astronomsko odškodnino

Zlatka Olah iz Pirana je izgubila pravdo proti državi. Vrhovno sodišče je namreč, potem ko je ustavno januarja letos razveljavilo sodbo in jo vrnilo v ponovno odločanje, spet odločilo v prid države. Tožnica Olahova je zahtevala odškodnino zaradi domnevno nepravilnega ravnanja sodišč pri prisilni prodaji njenega trisobnega stanovanja in shrambe v Luciji, ki je bilo zaradi nekaj tisoč evrov dolga, kot je navedla, na dražbi prodano 15. maja 2014.

9. Reševalno vozilo na nujni vožnji trčilo v tovorno, ena oseba je umrla

Policijska uprava Celje je v začetku novembra poročala o hudi prometni nesreči v Mestinju, ki jo je povzročil voznik reševalnega vozila, ki je bilo na nujni vožnji. V nesreči je življenje izgubil komaj 23-letni Anže P., za katerim so poleg bližjnih žalovali tudi reševalci na Hrvaškem in drugod v regiji.

10. To je Sabrijan Jurkovič, Rom, osumljen napada na tragično umrlega Aleša Šutarja

Nekaj dni po tragični smrti Aleša Šutarja smo na Slovenskih novicah razkrili tudi identiteto takrat edinega osumljenca za povzročitev Aleševe smrti. Članek, v katerem smo razkrili, da je šlo za 21-letnega Sabrijana Jurkoviča, ki je bil takrat že v policijskem pridržanju, je postal deseti najbolj brani članek letošnjega leta iz rubrike domače črne kronike.

Več iz teme

Aleš ŠutarNovo mesto preteptragedijanajbolj branoPivkaPatrik Meglič
ZADNJE NOVICE
19:00
Novice  |  Nedeljske novice
PRAZNIČNO

Božična pravljica Mladih asov

Priredili so ameriško božično uspešnico Kelly Clarkson.
Mojca Marot26. 12. 2025 | 19:00
18:43
Novice  |  Slovenija
SAMOSTOJNI PODJETNIKI

Več kot 40-odstotna rast zapiranja s.p.-jev: kaj se dogaja?

Podatki CompanyWall kažejo, da se število izbrisanih samostojnih podjetnikov povečuje predvsem med normiranimi s.p.-ji, pri čemer ne gre zgolj za kratkoročen pojav.
Kaja Grozina26. 12. 2025 | 18:43
18:31
Novice  |  Nedeljske novice
STIL

Modne kraljice

Jenna Ortega, Jennifer Lawrence in Pamela Anderson so leto 2025 zaznamovale tudi v modnem smislu.
Ajda Janovsky26. 12. 2025 | 18:31
18:00
Novice  |  Kronika  |  Doma
DOMAČA KRONIKA

Najbolj brani članki leta 2025: tragična smrt Aleša Šutarja se vas je globoko dotaknila

V letošnjem letu so največ pozornosti pritegnili članki, povezani z incidentom v Novem mestu, v katerem je življenje izgubil Aleš Šutar.
26. 12. 2025 | 18:00
18:00
Video
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Šok za vse lastnike umetnih jelk: šele po toliko letih postane res trajnostna!

Umetna ali naravna božična jelka? Preverite, koliko let mora zdržati umetna, da postane trajnostna izbira, ter kako najbolj ekološko izbrati naravno.
26. 12. 2025 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: kvadrat Lune z Venero lahko prinese nekaj napetosti v odnose

Utrinki dneva, ki nas vodijo k osebni preobrazbi.
26. 12. 2025 | 18:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Kje v Sloveniji gradijo prvo slovensko tovarno umetne inteligence?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
Lifestyle  |  Stil
NASVETI

Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
Odprta kuhinja23. 12. 2025 | 09:05
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Kje v Sloveniji gradijo prvo slovensko tovarno umetne inteligence?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
Photo
Lifestyle  |  Stil
NASVETI

Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
Odprta kuhinja23. 12. 2025 | 09:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAJLEPŠE HIŠE

Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

Razmišljate o gradnji hiše?
22. 12. 2025 | 09:22
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-MOBILNOST

Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj«

Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
22. 12. 2025 | 14:40
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Slovenski junak prihaja s Pohorja

Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
23. 12. 2025 | 09:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote in bistveno večji prihranki

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
23. 12. 2025 | 08:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Pošta Slovenije oddaja prostore – ne zamudite ponudbe!

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
22. 12. 2025 | 11:35
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Novi vlaki in številne investicije Slovenskih železnic

Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nove garniture in lokomotive, boljše povezave, več multimodalnosti in nagrade za trajnost.
22. 12. 2025 | 09:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOSTI

To so serije, ki jih ne smete zamuditi!

SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
22. 12. 2025 | 09:59
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki