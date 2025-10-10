Najbolj iskani Slovenec na Interpolovem seznamu še vedno iskan? Slovenske novice opozorile policijo, sledilo je ...

Danijel Borojević je sodeloval pri ropu celjske banke maja 2002, ki je dolgo veljal za največji bančni rop na Slovenskem. Devetindvajsetega maja ob 14.05 sta v podružnico Krekove banke v Prešernovi ulici vstopila zamaskirana moška, eden je torej bil Borojević, drugi pa 20-letni Ljubljančan Edis Nuhanović.

Drago Menegalija, predstavnik policije za odnose z javnostjo za področje kriminalitete: »Hvala za opozorilo« FOTO: Arhiv

Eden je s pištolo v rokah od obeh uslužbenk zahteval denar in se začel nasilno obnašati, zato sta mu raje izročili denar. Roparja sta nato pobegnila skozi stranska vrata in peš zbežala proti reki Savinji. Leta 2021 je Borojević padel v roke policistov Republike srbske, a ga takrat niso izročili Sloveniji, saj naj bi dokazal, da je državljan Bosne in Hercegovine.

Njegova sreča se je končala na Nizozemskem

Borojevič je iz svojega varnega zatočišča potoval v druge države Evropske unije in to ga je stalo svobode. Decembra lani so ga prijeli na Nizozemskem in kmalu zatem je pristal v našem priporu. Marca smo tako poročali, da na celjskem okrožnem sodišču Borojević krivde ne prizna,

zagovornica domnevnega roparja pa meni, da je zadeva zastarala.

Sodijo mu v Celju, a še kar na rdečem Interpolovem seznamu?

Zato smo bili nemalo presenečeni, ko smo Borojevića še ta četrtek opazili na rdečem seznamu Interpolovih iskanih oseb. Bil je torej med kategorijo ubežnikov, ki imajo oznako 'Red Notice', kar pomeni, da jih iščejo organi pregona po vsem svetu. Seveda smo se obrnili na slovensko policijo.

Danes Danijela Borojevića ni več na Interpolovem seznamu. FOTO: Zaslonski Posnetek Interpol

Tako nam je Drago Menegalija, predstavnik policije za odnose z javnostmi za področje kriminalitete odgovoril: »Hvala za opozorilo. Po ponovnem pregledu smo ugotovili, da se je zaradi podvojenega profila glede na uporabljene različne identitete osebe ohranila aktivna objava, ki smo jo včeraj umaknili,«.