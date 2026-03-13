Najbolj seksi župan Klobasa na sodišču: po štirih ovadbah zdaj zahteva to

Politični spor v majhni občini se je preselil v sodno dvorano. Župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah David Klobasa je javnost na družbenem omrežju Facebook obvestil, da proti svojemu političnemu nasprotniku Dragu Lipiču vodi pravni postopek zaradi domnevnih krivih obtožb.

Primer obravnava Okrajno sodišče v Lenartu, kjer je bil marca opravljen prvi narok. Spor med lokalnima političnima tekmecema ima korenine že v času pred lokalnimi volitvami leta 2022, ko so bile proti županu vložene štiri kazenske ovadbe. Te so kasneje na tožilstvu padle, zdaj pa je spor dobil nov epilog – tožbo zaradi domnevne škode za čast in dobro ime.

Po predkazenskem postopku je Okrožno državno tožilstvo vse štiri kazenske ovadbe zavrglo, saj ni bilo ugotovljenega utemeljenega suma kaznivega dejanja. Za župana Klobaso je bila to potrditev, da so bile obtožbe neutemeljene. Hkrati pa je napovedal, da bo zaradi škode, ki naj bi mu bila povzročena z javnimi obtožbami, pravico poiskal na sodišču.

Na prvem naroku na Okrajnem sodišču v Lenartu je sodišče najprej poskusilo doseči poravnavo. Po besedah župana je ponudil kompromis: odpovedal bi se celotnemu odškodninskemu zahtevku, če bi Lipič 3.000 evrov namenil vrtcu v Sveti Trojici kot simbolično gesto odgovornosti. Predlog ni bil sprejet, zato se postopek nadaljuje. V postopku so predlagane tudi priče. Klobasa je predlagal zaslišanje Tatjane Klobasa, ki naj bi opisala vpliv kazenskih ovadb na njegovo osebno življenje. Nasprotna stran pa je kot pričo predlagala lokalnega novinarja. Naslednji narok je razpisan za 4. junij.