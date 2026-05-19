Najboljšega prijatelja Teodor z gorjačo ježevko skoraj ubil, pa se je le smejal (FOTO)

OBSOJEN

Teodor Jagodić Quao je bil obsojen na osem let za poskus uboja.

Klical ga je brat, skupaj sta jedla in se podpirala – a prav človek, za katerega bi Patrik Zanko prisegel, da je najboljšega srca, mu je poskušal vzeti življenje. V črno kroniko je Teodor Jagodić Quao 30. marca lani prispeval eno najbrutalnejših zgodb na Primorskem. Niti sedem mesecev dolgo sojenje pa ni prineslo odgovora na vprašanje, zakaj. Tožilstvo je zanj predlagalo eno najdaljših kazni za poskus umora – 17 let zapora in petletni izgon tujca iz države. Petindvajsetletni Srb s prebivališčem v Koštaboni, samostojni podjetnik, ki v Sloveniji živi od svojega sedmega leta, je trdil, da se je ...