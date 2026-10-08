Najhujša skrunitev grobov, skruniteljem grozi 6 let

NA SODIŠČU

Na koprskem sodišču zaman čakali domnevnega vodjo vandalov. Vrnil se je v Bolgarijo, sojenje njegovima rojakoma se bliža koncu.

Na Okrajnem sodišču v Kopru bi se moralo v torek začeti sojenje 33-letnemu bolgarskemu državljanu Mariyanu Slavchevu Aleksandrovu. Čeprav sta bila sprva edina osumljenca njegova rojaka, sta med postopkom krivdo prevalila nanj in ga označila za pobeglega kriminalca, ki naj bi vodil uničevanje grobov ter kraje nagrobnih predmetov. Ker so tudi drugi zbrani dokazi pokazali, da naj bi zagrešil kazniva dejanja, je tožilstvo junija letos zoper Aleksandrova vložilo obtožni predlog. Toda obdolženi je, potem ko so njegova rojaka priprli, zapustil Slovenijo in se zatekel v domovino. Sodna pošta naj bi ...