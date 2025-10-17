Najprej čudni pogledi, nato udarci: »Po domače rečeno sem bil 360-stopinjsko obdelan«

»Po domače rečeno sem bil 360-stopinjsko obdelan.« S temi besedami je včeraj na ljubljanskem okrožnem sodišču ribniški župan Samo Pogorelc ponazoril napad, v katerem je bil 8. junija okoli ene ure zjutraj na plesišču gasilske veselice v Ribnici žrtev skupaj s soplesalko Tamaro Lovšin. Pogorelc ne dvomi, da sta ga skupaj z mladoletnikom (zanj v ločenem postopku predlagajo izrek vzgojnega ukrepa) napadla Leonardo in Arsen Novak.

Spominjal se je, kako se je vse skupaj začelo »s čudnimi pogledi« storilcev. Nato pa je kar naenkrat prejel udarce v zatilnik. »Bilo je zahrbtno,« je poudaril in nadaljeval, da je padel po tleh, a udarci v glavo se kljub temu niso ustavili. Ko je vmes posegla njegova soplesalka policistka, jih je skupila tudi ona.

»Ko sem padel na tla, so me storilci zbrcali. Kakšno minuto sem bil nezavesten,« se je spominjal pred tričlanskim sodnim senatom, ki mu predseduje sodnica Neva Bizjak. Župan je obtožena, ki ju od prej ni poznal in z njima ni bil v sporu, zaznal prek »čudnih pogledov«. V trenutku napada pa ju ni videl, ker je bil obrnjen proti odru. To, da so bili trije napadalci, je sklepal po izpovedi soplesalke. Povedal je, da zaradi napada še danes čuti posledice. »Psihične posledice so hude in jih ne privoščim nikomur.«

8. 6. 2025 V zgodnjih jutranjih urah napadena župan in soplesalka. 60.000 evrov Toliko odškodnine od obtoženih zahteva ribniški župan. 96.500 evrov Po prepričanju policistke bi bila to primerna odškodnina zanjo.

Po prepričanju tožilstva so ga napadli Arsen, njegova nečaka Leonardo in Leonardov mladoletni brat. Arsen naj bi zagrešil kaznivo dejanje nasilništva ter dve kaznivi dejanji povzročitve hude telesne poškodbe (župana in soplesalke), Leonardo pa kaznivo dejanje nasilništva in povzročitve hude telesne poškodbe (županu).

Leonardo Novak trdi, da je na veselici le plesal. Foto: Dejan Javornik

Arsen Novak pravi, da je bil ves čas pri škarpi. Foto: Dejan Javornik

Petindvajsetletni Arsen je zatrdil, da je bil ves čas pri škarpi, od prireditvenega prostora oddaljene med 25 in 30 metri. Da bi se kaj nenavadnega dogajalo na plesišču, ni opazil. Po morda več kot pol ure je šel proti svojemu avtu, kjer sta že bila Leonardo in mladoletnik. Med vrnitvijo v Kočevje pa so jih ustavili policisti. »Povedali so nam, da so se tepli na veselici,« je dejal Arsen. Da se je šel zabavat na veselico, pa je potrdil Leonardo, a izjavil, da v pretepu ni sodeloval. Videl pa je, kako so se tam »na več koncih preganjali«. Kdo se je tepel, pa da ne ve.