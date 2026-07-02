Skrivnostna dvojna smrt! Najprej našli orožje, nato še trupli mame in sina (FOTO)

PRI BELOPEŠKIH JEZERIH

49-letna mati in sin umrla že pred mesecem dni?

Idilično okolje Belopeških jezer v Zahodnih Julijcih pri Trbižu v Italiji, le nekaj kilometrov od slovenske meje, je od začetka tedna ovito v tančico skrivnosti. Mimoidoči pohodniki so namreč v ponedeljek zvečer sredi gozda naleteli na srhljivo najdbo. V suhi hudourniški strugi ob poti na pobočju Mangarta so zagledali dve že razpadajoči trupli; še istega dne se je izkazalo, da gre za slovenska državljana: 49-letno mater in – zaenkrat še neuradno – njenega sina. Po poročanju italijanskih medijev sta trupli ležali 10 metrov vsaksebi, nad njima pa naj bi našli tudi dele njunih oblačil, kar bi ...