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NAPREDNA PREVARA

Najprej pošljejo sporočilo, potem vas pokličejo! Previdno, lahko vam ukradejo vse

Posebnost tovrstnih napadov je, da jim pogosto sledi telefonski klic osebe, ki se predstavlja kot uslužbenec banke.
Simbolična fotografija. FOTO: Witthaya Prasongsin Getty Images
Simbolična fotografija. FOTO: Witthaya Prasongsin Getty Images
STA, N. P.
 6. 6. 2026 | 10:24
 6. 6. 2026 | 10:24
2:53
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Urad RS za informacijsko varnost opozarja na lažna elektronska sporočila, ki se predstavljajo kot obvestila OTP banke in uporabnike spletne banke pozivajo k domnevni nujni varnostni obnovi oz. aktivaciji računa. Pri tem skušajo napadalci pridobiti podatke za dostop do spletne banke, opozarja urad. Po kliku na povezavo v sporočilu se uporabniku odpre lažna spletna stran, ki zlorablja grafično podobo OTP banke in se lažno predstavlja kot stran, povezana z uradom za informacijsko varnost. Uporabnike poziva k vnosu elektronskega naslova in telefonske številke ter jih vodi skozi večstopenjski postopek, s katerim skušajo napadalci pridobiti podatke za dostop do spletne banke, je danes objavil urad.

Ker lažna spletna stran uporabniku predhodno sporoči, da bo z njim v stik stopil predstavnik banke, žrtev tak klic pričakuje in ga zato težje prepozna kot prevaro

»Gre za napredno obliko phishing napada, pri katerem skušajo napadalci z uporabo lažnih elektronskih sporočil, spletnih strani in telefonskih klicev pridobiti podatke za prijavo v spletno banko ter podatke za potrjevanje transakcij. Takšni napadi lahko povzročijo veliko finančno škodo podjetjem in drugim organizacijam,« opozarja. Posebnost tovrstnih napadov je, da jim pogosto sledi telefonski klic osebe, ki se predstavlja kot uslužbenec banke. Ker lažna spletna stran uporabniku predhodno sporoči, da bo z njim v stik stopil predstavnik banke, žrtev tak klic pričakuje in ga zato težje prepozna kot prevaro. Napadalci pri tem pogosto uporabljajo slovenske telefonske številke ali ponaredijo prikaz telefonske številke, tako da se na zaslonu telefona izpiše prava številka banke, navaja urad.

Banke ne počnejo tega preko sporočil

Uporabnike poziva, da pred vnosom osebnih ali prijavnih podatkov vedno preverijo naslov spletne strani in pošiljatelja elektronskega sporočila. Po navedbah urada banke in hranilnice uporabnikov ne pozivajo prek elektronske pošte ali SMS-sporočil, da morajo zaradi domnevnih varnostnih razlogov, grožnje blokade računa ali drugih nujnih okoliščin prek povezav v sporočilih vnesti gesla, potrditvene kode ali druge občutljive podatke.

Če uporabniki prejmejo takšno sporočilo, naj ga obravnavajo kot sumljivo in se za preverjanje informacij obrnejo neposredno na svojo banko prek uradnih kontaktnih podatkov. Če so pa na lažni spletni strani že vnesli svoje podatke ali so sledili navodilom oseb, ki so se predstavljale kot predstavniki banke, naj nemudoma kontaktirajo svojo banko in preverijo morebitne nepooblaščene aktivnosti na računu, takšna sporočila pa naj posredujejo tudi pristojni CSIRT-skupini (SI-CERT ali SIGOV-CERT), poziva urad.

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