Najstnik na mopedu divje bežal pred policijo, nato vozilo odvrgel in se pognal v tek

Ljubljanski policisti so na območju Lavrice obravnavali mladoletnega voznika mopeda znamke Piaggio Zip 50, ki je poskrbel za pravo filmsko dramo. Ko je najstnik med vožnjo opazil policista, je pohodil plin in skušal pobegniti. Policist ga je pravilno ustavljal z modro lučjo in sireno, vendar voznik znakov ni upošteval. Med divjim begom je storil več prekrškov, z mopedom pa je zapeljal celo na pešpot. Preganjanje se je končalo na Ogrinovi ulici, kjer je mladenič moped preprosto odvrgel na tla in poskušal zbežati peš, a ga je policist hitro ujel in obvladal. V postopku so policisti ugotovili, da mladoletnik sploh nima vozniškega dovoljenja kategorije AM. Ker so posumili, da je moped tehnično predelan, so na kraju opravili preizkus z merilnimi valji. Izid je potrdil njihove sume: moped je namesto zakonsko dovoljenih 45 km/h drvel kar 76 km/h. Policisti so mu vozilo takoj zasegli.

O dogodku so obvestili mladoletnikove zakonite zastopnike. Ker so opustili dolžno nadzorstvo nad otrokom, so jim policisti izdali plačilni nalog. Slabo pa se piše tudi najstniku, saj bo zaradi dolgega seznama cestnoprometnih kršitev zoper njega podan obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Ljubljani.

Apel policije: Starši, nadzorujte svoje otroke!

Na Policijski upravi Ljubljana ob tem dogodku znova pozivajo vse starše in skrbnike, naj bodo bolj pozorni na to, kaj njihovi otroci počnejo v prometu: »Pomembno je, da mladoletniki vozila uporabljajo le, če imajo ustrezno vozniško dovoljenje, vozila pa morajo biti tehnično brezhibna in skladna s predpisi. Predelana vozila, ki dosegajo bistveno višje hitrosti od dovoljenih, predstavljajo resno nevarnost tako za voznike kot tudi za ostale udeležence v prometu. Neupoštevanje policijskih znakov in nevarna vožnja lahko namreč hitro privedeta do hudih prometnih nesreč z najtežjimi posledicami.«